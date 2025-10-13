  • Новость часаИз-за пожара на нефтебазе в Феодосии задержаны поезда в Крыму
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Нефтебазу в Феодосии атаковал беспилотник
    НАТО заявило о российской подлодке «Новороссийск» у берегов Франции
    ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников
    Китай объявил о портовых сборах с судов США
    Тбилиси объяснил проблемы ЕС доминированием бывших коммунистов
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    0 комментариев
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    20 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантированно опустеет, – так думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    11 комментариев
    13 октября 2025, 08:55 • Новости дня

    Reuters: G7 обсудят ужесточение санкций против России в Вашингтоне

    Tекст: Вера Басилая

    Министры финансов G7 соберутся в Вашингтоне для обсуждения возможного ужесточения санкций против России и предоставления помощи Украине, сообщает Reuters.

    Министры финансов стран G7 намерены рассмотреть новые меры давления на Россию, включая усиление санкций и поддержку Украины, передает ТАСС.

    Согласно сообщениям Reuters, встреча состоится на полях осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. По информации источников, британский министр финансов Рейчел Ривс призывает G7 и Евросоюз совместно сокращать энергетические доходы России и ограничивать доступ к зарубежным активам.

    Также ожидается, что министры обсудят инициативу Еврокомиссии о предоставлении Украине «репарационного кредита» на 140 млрд евро за счет российских средств. В Европе заморожено чуть более 200 млрд евро российских суверенных активов, большая часть из которых находится в депозитарии Euroclear в Бельгии.

    Euroclear неоднократно выступал против экспроприации российских активов, опасаясь возможных ответных действий России против европейских и бельгийских активов за рубежом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в случае воровства замороженных российских резервов общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм только усилится.

    Ранее аудиторы ЕС предупредили, что изъятие прибыли с замороженных российских активов для кредитования Украины может привести к дополнительным расходам для бюджета Евросоюза в случае дефолта по этим займам.

    Еврокомиссия обратилась к странам Группы семи, в первую очередь к Британии и Канаде, с призывом экспроприировать суверенные активы России в их юрисдикциях.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

    Бельгийский депозитарий Euroclear призвал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов.

    12 октября 2025, 10:56 • Новости дня
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    FT: США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

    США на протяжении нескольких месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам в глубине страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. По данным издания, предоставленные разведданные позволили Киеву поражать важные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы. Американская разведка, как сообщается, помогает определить маршрут, высоту и время ударов.

    Украина выбирает цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставляет информацию об их уязвимостях. Служба безопасности Украины в свою очередь заявила газете о намерении увеличить число и масштабность ударов по территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах ракетами «Томагавк» вглубь России. Эксперт оценил планы Трампа спросить Киев о целях для ударов ракетами «Томагавк». Владимир Путин заявил, что украинская сторона старается поразить абсолютно мирные российские объекты.

    Комментарии (46)
    12 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

    CCTV: Слова Путина о новом оружии привели в трепет противников России

    В Китае сообщили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, упомянув о новом российском оружии, произвел впечатление на противников страны, сообщили СМИ.

    Как передает Центральное телевидение Китая, обозреватель Вэй Дунсюй заявил: «Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка – этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», передает ТАСС.

    По мнению эксперта, Россия готова продемонстрировать «новый козырь» на фоне давления со стороны НАТО и нестабильной позиции США. Вэй Дунсюй отметил, что слова российского президента «загадочны и к тому же преисполнены глубокой значимости».

    Обозреватель предположил, что речь может идти о межконтинентальной крылатой ракете «Буревестник» с ядерным двигателем, от которой, по его словам, «Запад не имеет средств защиты». Он подчеркнул, что дальность полета ракеты превышает 20 тыс. км, она способна уклоняться от систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также наносить молниеносные удары по стратегическим целям.

    Кроме того, Вэй Дунсюй считает, что «Буревестник» может стать для России «ключевым козырем» в переговорах с США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Также он отметил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» «достигла технологической зрелости».

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что анонсированное Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник».

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    Комментарии (25)
    12 октября 2025, 13:44 • Видео
    Таинственные войны, которые остановил Трамп

    Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 17:17 • Новости дня
    Guardian: Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    Guardian: Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В британской прессе появилось предположение о связи между щедрым донатом бизнесмена Кристофера Харборна экс-премьеру Британии Борису Джонсону и их совместной поездкой в Киев.

    Статья, опубликованная на сайте The Guardian, указывает на возможную связь между переводом миллиона фунтов стерлингов бизнесменом Кристофером Харборном бывшему премьеру Борису Джонсону и последующими действиями политика в отношении Украины. По данным издания, вскоре после получения средств Джонсон провел встречу с Харборном, обозначенную в расписании как «отчет по Украине».

    Затем, как отмечают журналисты, оба отправились в Польшу, где могли пересесть на ночной поезд в Киев. Адвокаты Харборна, отвечая на вопросы, заявили, что «все догадки не имеют под собой никаких реальных оснований», однако не раскрыли истинных причин визита бизнесмена на Украину. В «слитых» документах также упоминается возможное участие Харборна в закрытом совещании в военном научно-исследовательском центре.

    The Guardian приводит письмо Джонсона, адресованное группе лиц после поездки, где он сообщает: «Мне не известно ни о каких предположениях или доказательствах того, что Кристофер каким-либо образом поддерживает российское правительство или имеет связи с Россией коммерческого или иного характера». Джонсон в резкой форме обвинил журналистов в работе на Россию и президента Владимира Путина, отказавшись давать разъяснения по сути своих отношений с Харборном.

    Ранее Джонсон резко критиковал мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, по его словам, киевский режим в результате таких предложений ничего не получит.

    До этого на Украине сокрушались по поводу того, что Джонсон исчез из информационного поля во время переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.

    Комментарии (17)
    12 октября 2025, 16:00 • Новости дня
    Эксперт назвал единственное преимущество Афганистана в конфликте с Пакистаном

    Эксперт Кнутов сравнил силы сторон в военном конфликте Афганистана и Пакистана

    Эксперт назвал единственное преимущество Афганистана в конфликте с Пакистаном
    @ Liu Chang/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Афганистана почти нет шансов оказать серьезное сопротивление Пакистану в случае полномасштабной войны. Пакистанские силы имеют многократное преимущество в количестве и качестве техники, мобилизационных резервах, а также квалификации обслуживающего персонала, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Афганистан и Пакистан нанесли взаимные удары в ходе начавшейся эскалации.

    «Пакистан на несколько голов выше Афганистана практически во всем, что касается военной составляющей, начиная с шестикратного демографического превосходства и, соответственно, примерно такого же преимущества в мобилизационных резервах – около пяти миллионов против нескольких десятков миллионов», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Если говорить детально, то у Афганистана примерно 10 военных самолетов, а у Пакистана больше тысячи, из которых около сотни – ударных. Похожее многократное преимущество у Исламабада в вертолетах, БПЛА, танках и артиллерии. Афганские силы более-менее приближены к пакистанским только в численности бронированных машин: пять тысяч против примерно 15 тысяч» – продолжил собеседник.

    «Более того, у Пакистана, как у страны, имеющей выход к Мировому океану, на вооружении стоит довольно широкая линейка морской военной техники: фрегаты, корветы, патрульные катера, противоминные корабли и даже восемь подводных лодок. Ничего этого у Афганистана нет, как, собственно, и доступа к большой воде», – напомнил спикер.

    «К тому же вся имеющаяся в распоряжении талибов техника нуждается в запчастях, которых у них нет, как и обученного персонала обслуживания. Кроме того, в Афганистане сейчас почти не осталось людей, умеющих на должном уровне управлять оставшимся от американцев вооружением. Таким образом, основное вооружение талибов – это различные автоматы, пулеметы и гранатометы», – указал эксперт.

    «Что касается военной логистики, то в распоряжении Кабула около 60 аэропортов, тогда как у Исламабада примерно в два раза больше. И тут мы подходим к единственному условному преимуществу Афганистана – больший процент территории страны занимает горный рельеф, потому Пакистану будет крайне трудно взять под контроль партизанскую войну», – резюмировал он.

    Ранее Кабул заявил об убийстве 58 пакистанских солдат в ходе ночных пограничных операций. Пакистан называет цифру в 23 человека и утверждает, что его силы безопасности захватили 19 пограничных постов на границе с Афганистаном, а также уничтожили более 200 боевиков «Талибана» и связанных с ним группировок, пишет Al Jazeera.

    В ходе эскалации конфликта между двумя странами, начавшейся в субботу, лидер пакистанских талибов был убит в Кабуле в результате атаки дрона. После вооруженных столкновений на границе афганские ВВС нанесли удары по пакистанскому городу Лахор.

    Пакистан повторил свои давние претензии, что «Талибан» позволяет вооруженным группам действовать с афганской территории против пакистанцев. Кабул же отверг обвинения и заявил о причастности Исламабада к организации недавних терактов в Афганистане.

    Комментарии (4)
    12 октября 2025, 19:33 • Новости дня
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России сообщил о приостановке процедуры выбора символов для новой купюры номиналом 500 рублей из-за выявленных нарушений.

    Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей, сообщает Telegram-канал регулятора. Причиной такого шага стало обнаружение большого количества попыток техническими средствами увеличить число голосов за отдельные объекты.

    «Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», – говорится в заявлении Банка России. В регуляторе подчеркнули, что новые даты голосования будут объявлены дополнительно, при этом перечень символов для голосования сохранится.

    Банк России также сообщил, что после анализа всех каналов голосования предложит новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, список из 22 достопримечательностей Северного Кавказа и Пятигорска вынесли на народное голосование для оформления новой банкноты в 500 рублей. Банк России зафиксировал значительный интерес к выбору оформления новой банкноты номиналом 500 рублей, голосование продлится до 14 октября.


    Комментарии (54)
    12 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине

    Лукашенко заявил о маловероятности поставок Киеву ракет Tomahawk

    Лукашенко оценил вероятность поставок «Томагавков» Украине
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что США не будут поставлять Украине ракеты Tomahawk.

    Лукашенко не ожидает, что американские ракеты Tomahawk будут поставлены Украине, передает РИА «Новости». По его словам, Дональд Трамп в вопросах внешней политики придерживается особой тактики – сначала проявляет жесткость, а затем смягчает позицию, поэтому «не надо в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит».

    Лукашенко также отметил, что, по его мнению, президент США осознает риски эскалации, связанные с возможной передачей такого вооружения. «Сегодня мир многообразен. Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо», – заявил он. Он предположил, что США не допустят развития событий вплоть до поставок Tomahawk, и «все будет нормально».

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Напомним, во вторник Дональд Трамп заявил о практически принятом решении по поставкам Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин отметил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (16)
    12 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    В Северске начались уличные бои

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Северск в ДНР начались уличные бои, что свидетельствует о резком обострении ситуации на этом направлении, заявил глава республики Денис Пушилин.

    О начале городских боев в Северске сообщили власти ДНР, передает РИА «Новости». Глава республики Денис Пушилин заявил: «Поступают уже сообщения о начале городских боев в самом Северске».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что войска России осуществляют наступление на Северск с применением тактики полуохвата города. За неделю российские военные продвинулись на севере, юге и востоке Северска Донецкой Народной Республики, в самом городе начались бои.

    Комментарии (2)
    12 октября 2025, 15:23 • Новости дня
    Британский доброволец ВС России отказался возвращаться на родину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доброволец из Британии Эйден Миннис, участвующий в боевых действиях за Россию, сообщил о существующих угрозах в случае возвращения на родину.

    Воюющий на стороне России британский доброволец Эйден Миннис заявил, что не планирует возвращаться на родину, сообщает ТАСС. Миннис ранее публично сжег свой британский паспорт и выступил с резкой критикой властей Британии.

    «Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или того хуже, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства», – отметил он в беседе с агентством.

    Миннис также сообщил, что британское государство уже объявило его законной военной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский боец Миннис сравнил британские СМИ с пропагандой Геббельса. Британский доброволец пригрозил своим бывшим соотечественникам, воюющим на стороне ВСУ на Украине. Два британца сражаются на стороне России.

    Комментарии (6)
    12 октября 2025, 12:32 • Новости дня
    CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара
    CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара
    @ He Xianfeng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Корпус кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) объявил себя новым источником верховного командования вооруженными силами страны, сообщили СМИ.

    Как сообщила газета Midi Madagasikara со ссылкой на заявление CAPSAT, «все инструкции для вооруженных сил – будь то сухопутные, воздушные или морские – теперь будут исходить из их лагеря», – говорится в публикации. Таким образом, CAPSAT претендует на роль нового военного командования, передает РИА «Новости».

    Как пишет Reuters, президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке захвата власти. «Президент республики хотел бы проинформировать страну и международное сообщество о том, что в настоящее время предпринимается попытка незаконного и насильственного захвата власти, противоречащая конституции и демократическим принципам», – говорится в сообщении.

    Ранее, в субботу, журнал Jeune Afrique сообщал, что военные CAPSAT отказались открывать огонь по демонстрантам. Им совместно с толпой протестующих удалось пройти на символическую площадь 13 мая в Антананариву. Эта площадь известна тем, что с 1970-х годов является местом крупных выступлений против властей.

    Накануне российское посольство на Мадагаскаре рекомендовало россиянам воздержаться от посещения центра Антананариву из-за массовых протестов и нестабильной обстановки.

    Комментарии (5)
    12 октября 2025, 15:20 • Новости дня
    Скончался разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков
    Скончался разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Юрий Бармаков, известный конструктор ядерных боеприпасов и Герой Труда России, ушел из жизни на 94-м году.

    О смерти видного российского ученого и конструктора сообщил Всероссийский НИИ автоматики имени Духова, передает РИА «Новости».

    Юрий Бармаков был первым заместителем научного руководителя института, обладателем званий Героя Труда России, заслуженного деятеля науки РФ, а также лауреатом Ленинской премии и Государственной премии СССР.

    В институте подчеркнули, что его уход стал невосполнимой утратой для научного коллектива и всей отрасли. Бармаков посвятил жизнь разработке и совершенствованию ядерных боеприпасов в интересах национальной безопасности страны.

    Юрий Бармаков родился 7 января 1932 года в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт (ныне НИЯУ МИФИ), где впоследствии возглавил Институт физико-технических интеллектуальных систем. С 1955 года работал во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики имени Н. Л. Духова, пройдя путь от инженера до директора института. Был одним из ведущих специалистов в области микроэлектроники, автоматизированных систем проектирования и контроля ядерных боеприпасов.

    За выдающиеся заслуги перед государством и народом Юрий Бармаков был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Почета, Трудового Красного Знамени и другими государственными наградами. Автор более 500 научных работ.

    Комментарии (10)
    12 октября 2025, 16:10 • Новости дня
    Эстония решила отказаться от использования проходящей через Россию дороги

    Власти Эстонии заявили о прекращении использования дороги через Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эстония намерена полностью отказаться от использования автомобильной дороги, которая проходит через территорию России в районе так называемого «Саатсеского сапога», сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

    Он подчеркнул: «Сообщения о том, что ситуация на эстонско-российской границе становится напряженной, преувеличены. На юго-востоке Эстонии есть дорога, которая на короткое время пересекает территорию России. Местным жителям разрешено пользоваться ею без остановки... В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить пользоваться этой дорогой. Альтернативный маршрут в обход российской территории уже существует, и строится новый», передает РИА «Новости».

    По словам Цахкна, ситуация на границе остается стабильной и находится под контролем эстонских властей. Он также отметил, что никаких серьезных инцидентов в этом районе сейчас не происходит.

    Накануне телерадиокомпания ERR сообщила, что автомобильное движение по дороге, частично пересекающей территорию России, временно остановлено на участке в Эстонии из-за опасений, связанных якобы с российской активностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии решили построить ограждение вокруг участка границы с Россией. Эстония также приняла решение застраивать приграничные участки, отказавшись от обмена землями с Россией. Окружение Саатсеского сапога забором не повлияет на его статус.

    Комментарии (7)
    12 октября 2025, 15:09 • Новости дня
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о предупреждениях российских спецслужб о возможном создании Киевом «грязной бомбы».

    «Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую «грязную бомбу». И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», – заявил Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Он подчеркнул, что Кремль уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине ракет Tomahawk. Представитель Кремля отметил, что эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность из-за серьезности такого вооружения.

    Песков добавил, что несмотря на опасность ракет, их поступление на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте. По его мнению, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий.

    Накануне президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства Tomahawk.

    Ранее Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы. Президент РФ Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Комментарии (21)
    12 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и девять снарядов РСЗО HIMARS
    Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и девять снарядов РСЗО HIMARS
    @ @mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету «Нептун» и девять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны уточнили, что также были уничтожены 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Группировка войск «Север» поразила формирования ВСУ на Сумском и Харьковском направлениях, где противник потерял свыше 160 военнослужащих. «Запад» занял более выгодные рубежи, уничтожив до 220 украинских бойцов, три бронемашины HMMWV и одну Oncilla, уточнили в ведомстве.

    Южная группировка ликвидировала более 185 военнослужащих, а «Центр» нанес поражение 550 военным. «Восток» уничтожил до 305 бойцов, танк и гаубицу М777, а «Днепр» – до 40 военнослужащих.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новониколаевка, Полтавка, Привольное, Успеновка в Запорожской области, Вишневое и Даниловка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры и пунктам дислокации украинских формирований и наемников в 137 районах. Были уничтожены склады боеприпасов, топлива и материальных средств, говорится в сообщении.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск успешно уничтожили автотранспорт и пункт управления беспилотниками противника на Константиновском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взятие Часова Яра российскими войсками позволило существенно продвинуться в сторону Константиновки.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 15:34 • Новости дня
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    Трамп во время игры в гольф пообещал внучке остановить конфликт на Украине
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время игры в гольф с внучкой Кай президент США Дональд Трамп сделал заявление о ситуации между Россией и Украиной.

    Он выразил надежду, что ему удастся добиться прекращения конфликта между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Мы проделали большую работу: я остановил семь войн. Семь! И, надеюсь, мы добьемся того, чтобы Путин и Зеленский перестали убивать всех подряд», – заявил Трамп своей внучке.

    На вопрос Кай о том, как проходит его работа в Белом доме, глава государства отметил, что хорошо проводит время, и подчеркнул успехи своей администрации. Трамп также добавил, что во время игры в гольф размышляет не об игре, а о внешней политике, в частности о России и Китае.

    В пятницу Трамп выразил благодарность Путину за слова о вкладе американского президента в разрешение длящихся десятилетиями конфликтов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.

    Комментарии (24)
    13 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму

    Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки БПЛА

    Беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На нефтебазе в Феодосии произошло возгорание после атаки беспилотника, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание», – сообщил Аксенов в Telegram.

    По предварительной информации, пострадавших нет. Службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия. Кроме того, Аксенов сообщил, что «силами ПВО сбито более 20 беспилотников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО с 20.15 до 23.00 мск уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, в том числе Крымом, и акваториями Азовского и Черного морей.

    Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом в период с 15.00 до 17.00 мск. ПВО также уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать Крым и Белгородскую область с 12.00 до 15.00 мск.

    Комментарии (3)
    Главное
    В Северске начались уличные бои
    Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Курской области
    Путин рассказал, как Рахмон морил его голодом
    Макрон выступил с угрозами в адрес России
    Мэр Одессы сообщил о возможном лишении гражданства Украины
    Житель Камчатки осужден за демонстрацию полового органа девочке из окна
    В Москве выпал первый снег

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков

    С понедельника, 13 октября, Латвия начинает процесс депортации из страны сотен русских – в основном старшего поколения, десятилетиями проживающих на ее территории. «Стыдно перед стариками за эту никчемную власть русофобов», – говорят представители местной оппозиции. За что русских стариков изгоняют из Латвии и как им помогает Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации