Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Reuters: G7 обсудят ужесточение санкций против России в Вашингтоне
Министры финансов G7 соберутся в Вашингтоне для обсуждения возможного ужесточения санкций против России и предоставления помощи Украине, сообщает Reuters.
Министры финансов стран G7 намерены рассмотреть новые меры давления на Россию, включая усиление санкций и поддержку Украины, передает ТАСС.
Согласно сообщениям Reuters, встреча состоится на полях осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. По информации источников, британский министр финансов Рейчел Ривс призывает G7 и Евросоюз совместно сокращать энергетические доходы России и ограничивать доступ к зарубежным активам.
Также ожидается, что министры обсудят инициативу Еврокомиссии о предоставлении Украине «репарационного кредита» на 140 млрд евро за счет российских средств. В Европе заморожено чуть более 200 млрд евро российских суверенных активов, большая часть из которых находится в депозитарии Euroclear в Бельгии.
Euroclear неоднократно выступал против экспроприации российских активов, опасаясь возможных ответных действий России против европейских и бельгийских активов за рубежом.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в случае воровства замороженных российских резервов общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм только усилится.
Ранее аудиторы ЕС предупредили, что изъятие прибыли с замороженных российских активов для кредитования Украины может привести к дополнительным расходам для бюджета Евросоюза в случае дефолта по этим займам.
Еврокомиссия обратилась к странам Группы семи, в первую очередь к Британии и Канаде, с призывом экспроприировать суверенные активы России в их юрисдикциях.
Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.
Бельгийский депозитарий Euroclear призвал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов.