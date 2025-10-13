Reuters: G7 обсудят ужесточение санкций против России в Вашингтоне

Tекст: Вера Басилая

Министры финансов стран G7 намерены рассмотреть новые меры давления на Россию, включая усиление санкций и поддержку Украины, передает ТАСС.

Согласно сообщениям Reuters, встреча состоится на полях осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. По информации источников, британский министр финансов Рейчел Ривс призывает G7 и Евросоюз совместно сокращать энергетические доходы России и ограничивать доступ к зарубежным активам.

Также ожидается, что министры обсудят инициативу Еврокомиссии о предоставлении Украине «репарационного кредита» на 140 млрд евро за счет российских средств. В Европе заморожено чуть более 200 млрд евро российских суверенных активов, большая часть из которых находится в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Euroclear неоднократно выступал против экспроприации российских активов, опасаясь возможных ответных действий России против европейских и бельгийских активов за рубежом.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в случае воровства замороженных российских резервов общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм только усилится.

Ранее аудиторы ЕС предупредили, что изъятие прибыли с замороженных российских активов для кредитования Украины может привести к дополнительным расходам для бюджета Евросоюза в случае дефолта по этим займам.

Еврокомиссия обратилась к странам Группы семи, в первую очередь к Британии и Канаде, с призывом экспроприировать суверенные активы России в их юрисдикциях.

Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

Бельгийский депозитарий Euroclear призвал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов.