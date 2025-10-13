Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.20 комментариев
Росатом рассказал об обсуждении создания резервной ЛЭП для Запорожской АЭС
Глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил, что вопрос строительства дополнительной линии электропередачи для Запорожской АЭС поднимался, но сейчас строительство невозможно из-за украинских обстрелов.
На соответствующий вопрос Лихачев ответил: «Конечно, поднимался», – передает РИА «Новости».
Электроснабжение станции ранее обеспечивалось двумя линиями: «Днепровская» с правого берега Днепра и резервной «Ферросплавная-1».
Он пояснил, что строительство еще одной резервной ЛЭП сейчас невозможно из-за обстрелов со стороны украинских войск. «Более того, мы знаем заявления украинской стороны, что они не дадут нам это сделать. В силу того, что просто будут бить по людям, по строителям», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения. На территории, подконтрольной Украине, повреждена линия энергоснабжения станции.