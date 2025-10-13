Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.17 комментариев
В результате падении дрона на дом в Ростовской области пострадали два человека
В Белой Калитве дрон повредил частный дом, вызвав пожар, пострадали два человека, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Ростовской области идет отражение воздушной атаки врага», – сообщил Слюсарь в Telegram.
Губернатор сообщил, что беспилотник упал на частный дом в Белой Калитве, разрушив его крышу и спровоцировав возгорание. Два жителя пострадали, получив осколочные ранения. На месте происшествия работает бригада скорой помощи. Пожарные расчеты принимают меры по ликвидации пожара..
