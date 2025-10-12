Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.15 комментариев
Дети пострадали в результате атак украинских БПЛА на Белгородскую область
В результате ударов украинских дронов пострадали три человека, в том числе двое десятилетних мальчиков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что в Шебекине после взрыва дрона у многоквартирного дома пострадали два мальчика. Один ребенок получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его доставили в больницу родители. Второго мальчика с баротравмой привезли бойцы самообороны. В Грайвороне рядом с многоквартирным домом взорвался FPV-дрон. Мужчина, получивший осколочные ранения шеи, груди и ног, самостоятельно обратился в больницу.
Позже губернатор сообщил, что Шебекино вновь атаковали FPV-дроны. По предварительной информации, обошлось без новых пострадавших. Один дрон повредил остекление и фасад двух квартир, второй вызвал возгорание автомобиля, которое удалось ликвидировать местным жителям. Еще у одной машины повреждены стекла и кузов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ракитянском районе Белгородской области беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. В результате атаки пострадали двое мужчин.