Актриса Толстая оказалась в базе «Миротворец» за поддержку России

Tекст: Ольга Иванова

В список украинского сайта «Миротворец» внесли российскую актрису, режиссера и сценариста Анастасию Толстую, передает РИА «Новости».

Запись о Толстой появилась в базе 11 октября текущего года. В качестве причин указаны поддержка России, а также «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Толстая стала одной из российских культурных деятелей, попавших в подобные списки после начала спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, имя архиепископа Езраса появилось в базе украинского сайта «Миротворец» из-за обвинений в поддержке России. Имя форварда Артема Дзюбы оказалось в базе «Миротворца» по причине поддержки России и спецоперации на Украине. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала в эту базу после участия в фестивале «Таврида.Арт» три года назад.



