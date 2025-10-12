Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.9 комментариев
Актриса Толстая оказалась в базе «Миротворец» за поддержку России
Российская актриса и режиссер Анастасия Толстая попала в список украинского сайта «Миротворец» за выражение поддержки России и другие обвинения.
В список украинского сайта «Миротворец» внесли российскую актрису, режиссера и сценариста Анастасию Толстую, передает РИА «Новости».
Запись о Толстой появилась в базе 11 октября текущего года. В качестве причин указаны поддержка России, а также «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Толстая стала одной из российских культурных деятелей, попавших в подобные списки после начала спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, имя архиепископа Езраса появилось в базе украинского сайта «Миротворец» из-за обвинений в поддержке России. Имя форварда Артема Дзюбы оказалось в базе «Миротворца» по причине поддержки России и спецоперации на Украине. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала в эту базу после участия в фестивале «Таврида.Арт» три года назад.