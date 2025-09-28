Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.0 комментариев
На Украине внесли в базу «Миротворец» брата католикоса всех армян
Имя архиепископа Езраса, возглавляющего Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию Армянской апостольской церкви, появилось в базе украинского сайта «Миротворец» из-за обвинений в поддержке России.
Архиепископ Езрас (Нерсисян), возглавляющий Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию Армянской апостольской церкви и являющийся братом католикоса всех армян Гарегина II, был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», пишет ТАСС.
Согласно опубликованной информации, создатели ресурса обвинили Езраса в попытках посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, архиепископу инкриминируется открытая поддержка России.
