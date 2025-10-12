Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.10 комментариев
Суд в Москве передал дело блогера-иноагента Дудя мировому судье
Уголовное дело блогера Юрия Дудя*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, будет рассматриваться заочно мировым судьей, сообщили в Таганском суде Москвы.
«Уголовное дело Дудя Ю.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное после привлечения к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента), передано по подсудности мировому судье судебного участка №359 Басманного района Москвы», – приводит ТАСС сообщение суда.
Там уточнили, что дело будет рассматрено заочно.
Басманная межрайонная прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Дело возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы.
Установлено, что 38-летний Юрий Дудь* был дважды оштрафован за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако продолжил распространять материалы без маркировки в мессенджере. В настоящее время блогер заочно арестован, объявлен в межгосударственный розыск. Вину Дудь не признает.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, источник в правоохранительных органах сообщал, что Дудя могут проверить по статье о государственной измене.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом