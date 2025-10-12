При крушении вертолета вблизи пляжа в Калифорнии пострадали пять человек

Tекст: Ирма Каплан

Вертолет постепенно снижался до линии деревьев, прежде чем внезапно снова взмыл вверх, а затем потерял управление и рухнул около 14 часов дня, передает Abc7 со ссылкой на телеканал CBS News, которому в полиции сообщили, что два человека, находившиеся в вертолете, были благополучно эвакуированы, в то время как трое пешеходов получили ранения.

Все пострадавшие были госпитализированы, но их состояние здоровья не известно.

По словам свидетелей, возможно, птица попала в хвостовой винт. Инцидент начался с того, что вертолет начал разворачиваться вбок, поскольку его задний несущий винт, по-видимому, перестал работать. Он резко упал на землю, но его удержала линия пальм на краю песка.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боевой вертолет AH-64 Apache совершил вынужденную посадку на сельскохозяйственном поле возле авиабазы Кунсан.



