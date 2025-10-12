Загоревшийся из-за дрона ВСУ торговый центр в Макеевке ДНР полностью выгорел

Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.8 комментариев
Загоревшийся из-за БПЛА ВСУ торговый центр в Макеевке полностью выгорел
Торговый центр «Сигма» в Горняцком районе Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью выгорел после попадания ударного дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале военкор RT Виктор Мирошников.
В результате прямого попадания ударного БПЛА ВСУ в торговый центр «Сигма-Ленд» на трассе Славянск – Донецк – Мариуполь, произошло возгорание, которое привело к полному уничтожению торгового центра. Пожар полностью охватил здание гипермаркета. Перекрытия обрушились и здание практически полностью выгорело», – написал военкор.
Мирошников уточнил, что информации о пострадавших пока не поступало.
Напомним, вечером субботы Telegram-канал «Факты военных преступлений Украины» сообщил о возгорании ТЦ «Сигма» после атаки ударных БПЛА на здание.