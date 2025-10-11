Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.8 комментариев
ТЦ «Сигма» в Макеевке ДНР загорелся после атаки дронов ВСУ
В Горняцком районе Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) около 22.30 в субботу произошел пожар в торговом центре «Сигма» после атаки ударными дронами ВСУ, сообщил Telegram-канал «Факты военных преступлений Украины».
«Макеевка (Горняцкий район). Атака ударными БПЛА в 22.24: автодорога Славянск – Донецк – Мариуполь, 114 км – возгорание ТЦ «Сигма», – сказано в посте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина погиб в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. В жилом массиве «Комсомолец» в Горловке автобус маршрута № 2 получил повреждения после удара беспилотника ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько.