    Макрон подготовил для Франции новый политический кризис
    Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    Вучич выразил разочарование условиями поставок российского газа Сербии
    Столтенберг дал характеристику Путину
    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ
    Стало известно, чем занимается Асад в России
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    56 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    32 комментария
    11 октября 2025, 23:25 • Новости дня

    ТЦ «Сигма» в Макеевке ДНР загорелся после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В Горняцком районе Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР) около 22.30 в субботу произошел пожар в торговом центре «Сигма» после атаки ударными дронами ВСУ, сообщил Telegram-канал «Факты военных преступлений Украины».

    «Макеевка (Горняцкий район). Атака ударными БПЛА в 22.24: автодорога Славянск –  Донецк – Мариуполь, 114 км – возгорание ТЦ «Сигма», – сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина погиб в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. В жилом массиве «Комсомолец» в Горловке автобус маршрута № 2 получил повреждения после удара беспилотника ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько.

    11 октября 2025, 05:27 • Новости дня
    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра 925-й пробы

    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра

    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра 925-й пробы
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В материалах уголовного дела бывшего начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в ходе обысков изъяли уникальные серебряные погоны и коллекцию монет, указано в материалах.

    Во время следственных действий у Юрия Кузнецова обнаружили и изъяли погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей, передает ТАСС.

    Кроме этого, у Кузнецова нашли коллекцию из более чем 80 серебряных монет, среди которых были наборы из Танзании и Казахстана. В коллекции оказались и сувенирные монеты, например, экземпляр из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

    Генерал-лейтенант Кузнецов был задержан и арестован в мае 2024 года по обвинению в получении взятки на сумму более 80 млн рублей. Расследование по этому делу завершено, оно находится на рассмотрении суда.

    Кроме того, 20 августа Генеральная прокуратура России подала в Хамовнический суд Москвы иск о взыскании в доход государства имущества Кузнецова на сумму свыше 500 млн рублей как приобретенного на незаконные доходы. Антикоррупционный иск находится на стадии рассмотрения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе Генпрокуратура России подала в Хамовнический суд Москвы иск о взыскании в доход государства имущества  генерала Кузнецова. У обвиняемого обнаружили имущество на сумму 500 млн рублей. Суд арестовал имущество Кузнецова, квартиру его дочери также арестовали.

    Комментарии (11)
    11 октября 2025, 00:24 • Новости дня
    Захарова назвала «актом отчаяния» переназначение Лекорню премьером Франции
    Захарова назвала «актом отчаяния» переназначение Лекорню премьером Франции
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Тотальный кризис демократии, при котором мнение французов больше не учитывается, – вот, о чем говорит переназначение Себастьена Лекорню на пост премьер-министра Франции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Премьер-министром Франции вновь назначен Себастьен Лекорню, который заявил, что Франции нужна стабильность. На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии – мнение французов больше не учитывается», – написала она в Telegram-канале.

    Напомним, вечером пятницы Елисейский дворец вечером пятницы объявил в пресс-релизе, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставка Лекорню привела к усилению политического кризиса во Франции, поэтому Макрон поручил ушедшему в отставку Себастьяну Лекорню начать переговоры о формировании нового правительства. При этом большинство французов выразили поддержку идее досрочной отставки Макрона.

    Комментарии (3)
    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт энергоресурсов из России

    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт газа из России

    Tекст: Ирма Каплан

    С 2022 года Евросоюз сократил зависимость от некогда доминирующего поставщика – России – примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.

    Согласно анализу Reuters на базе данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), семь из 27 стран-членов ЕС увеличили стоимость импорта по сравнению с 2024 годом. В их числе пять стран, которые поддерживают Украину, например, во Франции закупки российских энергоносителей выросли на 40%, до 2,2 млрд евро, в то время как в Нидерландах – на 72%, до 498 млн евро, показывает анализ.

    В то время как порты сжиженного газа в таких странах, как Франция и Испания, служат отправными точками для поставок российского газа в Европу, газ часто не потребляется в этих странах, а отправляется покупателям по всему блоку.

    «Венгрия вошла в число семи стран, где объем российского импорта энергоносителей вырос в этом году на 11%. К Франции и Нидерландам присоединились еще четыре страны, правительства которых поддерживают Украину в войне: Бельгия, где этот показатель увеличился на 3%, Хорватия (55%), Румыния (57%) и Португалия (167%)», –  сказано в материале агентства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций, однако по данным Politico, ЕС не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявил, что европейские компании уже столкнулись с кратным ростом расходов на энергию и массовым закрытием предприятий после ограничения импорта российских ресурсов.

    Комментарии (2)
    11 октября 2025, 07:27 • Новости дня
    Более 40 дронов ВСУ сбиты силами ПВО над шестью регионами России за ночь

    Tекст: Ирма Каплан

    Силами ПВО над шестью регионами России за восемь ночных часов сбыто 42 дрона ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 октября текущего года до 07.00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 19 дронов сбили над территорией Волгоградской области, 15 – над Ростовской областью, три БПЛА – над Ульяновской.  По два беспилотника нейтрализованы над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, еще один беспилотник сбит над Саратовской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силами ПВО над Ростовской областью были уничтожены шесть дронов ВСУ за три вечерних часа пятницы.


    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 04:35 • Новости дня
    Захарова посетовала на перепутанность фактов в голове спикера МИД Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания украинского коллеги Георгия Тихого, который заявил, что Украина готова к прекращению огня с Россией на время Олимпийских игр в 2026 году, тогда как Москва якобы «нарушала» ранее олимпийское перемирие.

    Захарова, комментируя Тихого, напомнила, что в 2009 году международная комиссия ЕС признала ответственным за развязывание конфликта на Южном Кавказе режим Михаила Саакашвили, а не Россию.

    «Поэтому именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие. Что касается «вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия», то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось», – приводит ТАСС слова дипломата.

    Захарова добавила, что Тихий продемонстрировал незнание фактов, когда обвинил Россию в «нарушении олимпийских перемирий».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    При этом в ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Невероятной мощи удар молнии зафиксировали над Адлером
    Невероятной мощи удар молнии зафиксировали над Адлером
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Балканский циклон «Барбара» за сутки обрушил на черноморское побережье Кавказа 80% октябрьской нормы осадков, а до конца недели ожидается еще месячная норма экстремальных ливней, рассказал в Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

    Он отметил, что в регионе едва ли не все возможные времена года разом. В горах Сочи на высоте от двух тысяч метров выпал снег, а на территории курорта сразу три времени года: на побережье – лето, в долинах – разноцветная осень, а на вершинах –  настоящая зима.

    «Интересный факт! Около Адлера над горами в 01.35 мск зафиксирован разряд молнии силой тока 376 килоампер, который можно было воспринять за работу объектовой ПВО. Кроме этого, произошла еще целая серия молний силой тока более 100-200 килоампер. Как правило, сила тока молний составляет 20-30 килоампер», – поделился метеоролог Тишковец.

    Как уточнили в Telegram-канале «Любимый Сочи», обычная молния – это 20–30 кА. Кроме того, 19 сентября там же же фиксировали молнию 215 кА, а в 2024 году 18 октября, в районе Сириуса была серия до 335 кА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Алексинском районе Тульской области три человека погибли, еще две женщины попали в больницу с травмами после удара молнии. В результате сильной грозы в селе Первое Туркменево Баймакского района Башкирии погиб табун лошадей, находившихся у линии электропередачи.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 01:50 • Новости дня
    Тренер сборной Ирана прокомментировал проигрыш команды сборной России

    Tекст: Ирма Каплан

    Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои поблагодарил подопечных за игру и заявил, что играть на стадионе при почти 45 тыс. зрителей непросто, поэтому матч с российскими соперниками стал отличной тренировкой перед ЧМ-2026.

    «Прошедший матч с точки зрения тактики был интересным и зрелищным. Хочу поздравить сборную России, приободрить наших игроков. Было нелегко играть на таком большом стадионе, с точки зрения психологического давления это была важная тренировка», – приводит слова Галенои на послематчевой пресс-конференции ТАСС.

    Тренер иранцев отметил, что во втором тайме у команды были хорошие шансы забить гол, и в целом, с точки зрения техники во втором тайме иранские игроки проявили себя хорошо, но забить гол не получилось.

    «Встреча со сборной России – это хороший опыт в преддверии чемпионата мира. Это было особенно важно и потому, что некоторые игроки из-за травм не смогли присутствовать на поле. Я удовлетворен результатом игры как тренер», – сказал Галенои.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу на стадионе «Волгоград-Арена» с рекордным числом зрителей в 42 387 человек российские футболисты впервые обыграли Иран со счетом 2:1.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 00:52 • Новости дня
    Огонь охватил пятиэтажку на площади 2 тыс. кв. м в городе Сосновоборске

    Tекст: Ирма Каплан

    Жилую пятиэтажку тушат в городе Сосновоборске Красноярского края после того, как загорелась одна из квартир, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

    «В 02.03 (22.03 10.10.2025 мск) 11.10.2025 поступило сообщение о загорании квартиры в  Сосновоборске. Площадь пожара две тыс. кв. м», – сообщили в ведомстве.

    Там уточнили, что с огнем борются 58 человек, привлечено 18 единиц техники, в том числе от подразделений МЧС России по Красноярскому краю 41 человек и 11 единиц техники.

    В Telegram-канале МЧС России уточнили, что в городе Сосновоборске загорелась квартира в пятиэтажке, из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Огонь быстро распространился на кровлю.

    На месте работают 41 специалист и 11 единиц техники. Информация уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы столичные огнеборцы ликвидировали пожар в центре Москвы в пристройке к двухэтажному административному зданию.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 02:45 • Новости дня
    Терапевт Игнатикова назвала самые полезные сезонные ягоды

    Терапевт Игнатикова назвала самые полезные осенние ягоды

    Tекст: Ирма Каплан

    Осенние дикорастущие ягоды обладают особым составом, содержащим витамины, минеральные вещества и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье человека и укрепляют иммунитет, рассказала врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова.

    Она отметила, что все ягоды богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и минорными соединениями, необходимыми для организма. При этом дикорастущие ягоды полезнее сортовых разновидностей.

    Особое значение для здоровья имеют компоненты, зависящие от цвета плодов.

    «В желтых ягодах – рябине, облепихе содержится бета-каротин. Это – антиоксидант, это – провитамин А. Антоцианами, например, больше насыщена черноплодная рябина, черника, жимолость. Они такого черного цвета. Красные ягоды, в частности, брусника или клюква содержат такое вещество, как бензойная кислота, которая обладает выраженным противомикробным эффектом, улучшают микробиоту кишечника, борются, в том числе, то есть полезны при заболеваниях кишечника и мочевыводящей системы», – рассказала Игнатикова радио в эфире Sputnik.

    Шиповник ценится за высокое содержание витамина С, но этот витамин разрушается при длительном хранении и нагревании. Она рекомендовала варить шиповник под крышкой или хранить ягоды как можно меньше, чтобы сохранить их ценные свойства. Это же относится и к замороженным ягодам.

    Врач также выделила боярышник, который обладает успокаивающим действием и поддерживает сердечную мышцу. По ее словам, антиоксиданты в ягодах помогают бороться с оксидативным стрессом и уменьшают воспаление, однако не могут заменить лекарственные препараты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нутрициолог Гузман рассказала об опасности ягоды шелковицы, которая может вызвать расстройство желудка и вздутие живота, а также усугубить течение хронических заболеваний, связанных с уровнем сахара, давлением или пищеварением. А нутрициолог Пырьева объяснила, почему клубника и шиповник псевдоягоды.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 02:18 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о ситуации в Северске ДНР

    Военный эксперт Марочко рассказал о ситуации в Северске ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    ВС России за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска Донецкой Народной Республики (ДНР), в городе начались бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Северске начались полноценные городские бои, поскольку с северной части наши военнослужащие уже малыми маневренными группами начинают работать в городе», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что российские войска продвигаются, несмотря на «ожесточенное сопротивление» ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям украинских военных под Северском в ДНР. В районе Северска российские подразделения за сутки расширили зону контроля, установив огневой контроль над значительной частью водоема Поселковый.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 01:20 • Новости дня
    Росстат представил данные по снижению цен на продукты в сентябре
    Росстат представил данные по снижению цен на продукты в сентябре
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В сентябре 2025 года овощи стали дешевле, при этом морковь и картофель продемонстрировали максимальное снижение среди продуктов питания, следует из материалов Росстата.

    Согласно данным, опубликованным Росстатом, в сентябре 2025 года цены на морковь в России снизились на 16,6%, на картофель – на 15,2%, на репчатый лук – на 14,8%. В целом плодоовощная продукция за этот период подешевела на 3,5%.

    Дополнительно отмечалось снижение цен на белокочанную капусту – на 12,8%, столовую свеклу – на 12,3%, яблоки – на 12%, виноград – на 9,9%. В то же время выросли цены на помидоры (на 22,7%), сладкий перец (на 7,5%), апельсины (на 4,9%) и бананы (на 3,5%).

    Также снизилась стоимость икры лососевых рыб на 1,2%. Одновременно кальмары мороженые подорожали на 1,2%, рыба соленая, маринованная, копченая – на 0,7%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых) – на 0,6%, консервы рыбные в масле – на 0,5%.

    В мясной группе снижение зафиксировано на мясо индейки (на 0,4%) и баранину (на 0,3%). При этом подорожали печень говяжья и свиная (на 1,7%), мясо кур (на 1,6%), говядина (на 1,1%), свинина (на 1%), фарш и консервы мясные (на 0,9%), мясокопчености (на 0,8%), сосиски, сардельки, колбасы вареные (на 0,7%), колбасы полукопченые и варено-копченые, кулинарные изделия из птицы (на 0,5%).

    Также отмечено удешевление оливкового масла (на 2,8%), сгущенного молока и какао (на 0,7%), риса, соли, черного чая и йогурта (на 0,5%).

    При этом выросли цены на куриные яйца (на 4,4%), жевательную резинку (на 2%), сухие супы (на 1,3%), гречневую крупу, кофе, хлеб пшеничный, услуги общественного питания (на 0,9%), мед (на 0,8%), национальные сыры, ржаной хлеб, сдобную выпечку, торты, приправы и специи (на 0,7%), ультрапастеризованное молоко, сахар-песок, крепленые вина (на 0,6%).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России стоимость говядины и баранины демонстрирует опережающий рост по сравнению с курятиной и свининой, чему способствуют высокие издержки и снижение поголовья.

    Комментарии (2)
    11 октября 2025, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении идут бои с участием артиллерии и авиации ВС России, на правом фланге штурмовые группы ВДВ и морской пехоты продвинулись по лесополосам на 300 м и закрепились, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Командование 71 оебр, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций ВС России. Вместо этого сформированным штурмовым группам сообщили, что те идут на позиции менять своих сослуживцев», – рассказали российские военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    ВСУ на Сумском направлении пытались провести пять контратак: одну в районе Алексеевки силами 225 ошп и четыре в прилегающих лесополосах силами 71 оебр, но комплексным огнем все атаки быыли отражены, уничтожено до 90% личного состава  штурмовых групп ВСУ и ББМ «Хамви», рассказали бойцы.

    На Харьковском направлении, в лесу западнее Синельниково, «Северяне» заняли одну позицию ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске продолжили продвижение на левом берегу реки Волчья и на востоке города в районе Тихого, продвинувшись в целом на расстояние до 600 м.

    На участке Меловое-Хатнее при поддержке авиации и артиллерии «Северяне» продвинулись на 900 м, уничтожив ударами высокоточного оружия позиции ВСУ в районе Двуречанского.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении.

    Российские военные ударили авиабомбой ФАБ-3000 и ракетой Х-39 по пункту временной дислокации и пункту управления дронами в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 06:08 • Новости дня
    Следователи назвали предварительную причину пожара в пятиэтажке Сосновоборска

    В СК назвали предварительную причину пожара в пятиэтажке Сосновоборска

    Tекст: Ирма Каплан

    Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят проверку причины гибели 48-летней женщины с признаками воздействия высоких температур, тело которой обнаружили в ходе ликвидации пожара в доме по улице 9-й Пятилетки города Сосновоборска.

    «По данным проверки, женщина проживала в доме со свекровью и свекром. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины возгорания и смерти женщины, уточнили там.

    Кроме того, глава глава города Сосновоборска Алексей Кудрявцев сообщил ТАСС об увеличении числа пострадавших при пожаре.

    «Один человек погиб, двое находятся в приемном покое Сосновоборской городской больницы – отравление угарным газом легкой степени. Три человека получили медицинскую помощь на месте», – сказал Кудрявцев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сосновоборске Красноярского края загорелась одна из квартир жилого пятиэтажного дома, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м. Пожар в жилой пятиэтажке, из которой эвакуировались 200 человек, потушен, несколько десятков жильцов остались в пункте временного размещения, один человек погиб, трое пострадали, сообщали в ГСУ МЧС России по региону.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 03:27 • Новости дня
    При пожаре в пятиэтажке Сосновоборска погиб один человек и двое пострадали
    При пожаре в пятиэтажке Сосновоборска погиб один человек и двое пострадали
    @ Скриншот с видео Telegram-канала МЧС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Пожар в жилой пятиэтажке, из которой эвакуировались 200 человек, потушен, несколько десятков жильцов остались в пункте временного размещения, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

    «Двое человек пострадали, один погиб; 28 человек находятся в пункте временного размещения; пожар полностью ликвидирован», – сказано в посте Telegram-канала МЧС России.

    Как сообщалось ранее, в городе Сосновоборске Красноярского края загорелась одна из квартир жилого пятиэтажного дома, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 06:33 • Новости дня
    Онищенко объяснил неудобство четырехдневной учебной недели для школьников

    Онищенко объяснил неудобство четырехдневной учебной недели

    Tекст: Ирма Каплан

    Возможное сокращение учебной недели в российских школах приведет к увеличению количества уроков в день и более раннему началу занятий, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Программа не уменьшается, она остается. А если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу, потому что знания добавляются, появляются новые предметы», – сказал он РИА «Новости».

    По его словам, сокращение учебной недели приведет к тому, что детям придется приходить в школу к шести утра для выполнения всех требований образовательной программы.

    Он также напомнил, что после перехода на пятидневную учебную неделю с шестидневной нагрузка на учеников не уменьшилась, а субботние уроки были распределены по остальным дням недели, что увеличило количество уроков в день.

    Онищенко подчеркнул, что аналогичная ситуация может возникнуть при внедрении четырехдневного обучения, когда без сокращения программы нагрузка на учащихся только возрастет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения рекомендовало школьникам младше 16 лет ограничить активное использование гаджетов и мобильных телефонов из-за их потенциального влияния на здоровье.

    С началом учебного года в школах ввели единые нормативы недельной учебной нагрузки. Сроки получения начального общего образования в школах страны решили ограничить четырьмя годами.

    Комментарии (0)
