Движение «Мер дзевов» арестованного Карапетяна объединило 5 тыс. человек

Tекст: Вера Басилая

По словам Нарека Карапетяна, ежедневно сотни новых людей обращаются с желанием стать частью команды, и главным мотиватором для них является имя Самвела Карапетяна и его идеи, передает ТАСС.

Он отметил, что благодаря инициативам Самвела Карапетяна движение «Мер дзевов» намерено сделать Армению примерной страной. Он выразил уверенность, что уже в ближайшие месяцы количество сторонников может достичь десятков тысяч, что, по мнению координатора, станет важной основой для необратимых изменений в стране.

Также Нарек Карапетян сообщил, что на следующей неделе на площади Свободы в Ереване пройдет митинг движения «Мер дзевов» в поддержку арестованного Самвела Карапетяна.

Самвел Карапетян был задержан 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Он не признает вину. Суд арестовал его на два месяца. После ареста власти начали проверки в его бизнесе, закрыли ряд пиццерий «Пицца Ташир» и инициировали процесс национализации «Электрических сетей Армении», принадлежащих Карапетяну.

Ранее адвокаты Самвела Карапетяна подали апелляцию на решение армянского Антикоррупционного суда о продлении его ареста.

Самвел Карапетян, находящийся под арестом в Армении, объявил о создании нового политического движения.

Армянские следователи обвинили Карапетяна в отмывании денег.

