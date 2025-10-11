Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.4 комментария
Движение «Мер дзевов» арестованного Карапетяна объединило 5 тыс. человек
К числу сторонников движения «Мер дзевов» («По-нашему») арестованного в Армении Самвела Карапетяна за полтора месяца примкнуло 5 тыс. волонтеров, сообщил замглавы группы компаний «Ташир» племянник российского бизнесмена Нарек Карапетян.
По словам Нарека Карапетяна, ежедневно сотни новых людей обращаются с желанием стать частью команды, и главным мотиватором для них является имя Самвела Карапетяна и его идеи, передает ТАСС.
Он отметил, что благодаря инициативам Самвела Карапетяна движение «Мер дзевов» намерено сделать Армению примерной страной. Он выразил уверенность, что уже в ближайшие месяцы количество сторонников может достичь десятков тысяч, что, по мнению координатора, станет важной основой для необратимых изменений в стране.
Также Нарек Карапетян сообщил, что на следующей неделе на площади Свободы в Ереване пройдет митинг движения «Мер дзевов» в поддержку арестованного Самвела Карапетяна.
Самвел Карапетян был задержан 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Он не признает вину. Суд арестовал его на два месяца. После ареста власти начали проверки в его бизнесе, закрыли ряд пиццерий «Пицца Ташир» и инициировали процесс национализации «Электрических сетей Армении», принадлежащих Карапетяну.
Ранее адвокаты Самвела Карапетяна подали апелляцию на решение армянского Антикоррупционного суда о продлении его ареста.
Самвел Карапетян, находящийся под арестом в Армении, объявил о создании нового политического движения.
Армянские следователи обвинили Карапетяна в отмывании денег.