В Москве погиб основатель школы итальянского языка Торелло

МК: В Москве возле дома обнаружено тело основателя школы итальянского языка Торелло

Tекст: Вера Басилая

Сообщается, что 53-летнего основателя школы итальянского языка Торелло нашли мертвым возле его дома на 2-й улице Синичкина ночью 11 октября. Там же были зарегистрированы его языковые курсы, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, рассматриваются версии самоубийства и несчастного случая, однако следствие изучает и другие возможные причины произошедшего. Источники отмечают, что окончательные выводы еще не сделаны.

Торелло был известен как профессор и выпускник нескольких итальянских вузов, в том числе Universita Popolare di Torino. На сайте его школы указано, что он родом из Турина и работал в Москве последние несколько лет.

Следственный комитет пока не публиковал официальных заявлений по данному делу.

