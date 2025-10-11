В Москве погиб основатель школы итальянского языка Торелло

Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
Основатель школы итальянского языка Альфонсо Торелло, проживавший и работавший в Москве, был найден мертвым возле своего дома, причины гибели выясняются.
Сообщается, что 53-летнего основателя школы итальянского языка Торелло нашли мертвым возле его дома на 2-й улице Синичкина ночью 11 октября. Там же были зарегистрированы его языковые курсы, пишет «Московский комсомолец».
По информации издания, рассматриваются версии самоубийства и несчастного случая, однако следствие изучает и другие возможные причины произошедшего. Источники отмечают, что окончательные выводы еще не сделаны.
Торелло был известен как профессор и выпускник нескольких итальянских вузов, в том числе Universita Popolare di Torino. На сайте его школы указано, что он родом из Турина и работал в Москве последние несколько лет.
Следственный комитет пока не публиковал официальных заявлений по данному делу.
