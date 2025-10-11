Депутат Журавлев: На каждый Tomahawk у нас найдется своя система С-350

Tекст: Вера Басилая

Журавлев отметил, что система С-350 была специально создана для борьбы с ракетами типа «Томагавк». передает РИА «Новости».

«На каждый «Томагавк» у нас найдется своя система С-350, созданная, как известно, в качестве противодействия именно этому типу ракет», – заявил депутат.

По его словам, для ПВО это цель несложная, хорошо изученная еще во времена СССР.

Депутат также обратил внимание на опасность оснащения «Томагавков» ядерными боеголовками, отметив, что это выводит ситуацию на иной уровень противостояния. Он добавил, что, по его данным, США всегда сохраняли управление этими комплексами даже при передаче их союзникам по НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет Tomahawk Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США.