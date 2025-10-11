Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Экс-глава НАТО Столтенберг назвал Лаврова «элегантным дипломатом и грубияном»
В своих мемуарах экс-глава НАТО Йенс Столтенберг отметил, что глава МИД России Сергей Лавров отличается не только дипломатическим опытом, но и выдержкой в самых сложных обстоятельствах.
В выдержках из мемуаров Йенса Столтенберга, которые приводит Ura.Ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров назван «особым сочетанием элегантного дипломата и грубияна». Эту характеристику Столтенберг приводит, анализируя свой опыт общения с российским министром.
Также бывший глава НАТО отмечает, что Лавров производит впечатление человека, способного выдержать любые физические испытания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в превышении полномочий.
Столтенберг ранее призывал разрешить киевскому режиму наносить удары по территории России из-за наступления ВС РФ под Харьковом
Лавров также посоветовал западным политикам, включая президента Франции Эммануэля Макрона, «употребить голову» на более рациональные и безопасные для Европы мысли вместо разговоров о возможности отправки западных военных на Украину.