Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский политолог Джон Миршаймер высказал уверенность, что конфликт на Украине скоро завершится, передает URA.RU. Профессор Чикагского университета заявил: «Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на «Валдае» тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу».

По словам эксперта, западные страны осознают истинное положение дел. Они, однако, продолжают заявлять о мнимых успехах ВСУ в медийном пространстве. Миршаймер назвал главной проблемой Киева острую нехватку сил для удержания фронта.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска понесли значительные потери. Только за прошлую неделю, с 4 по 10 октября, они потеряли свыше 9,97 тыс. военнослужащих. За последние сутки потери ВСУ превысили 1,4 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай». Владимир Путин обозначил принципы полицентричного мира. Он также сравнил количество ядерных зарядов на подлодках России и США.