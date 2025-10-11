Миршаймер: Улыбка Путина на «Валдае» говорит о скором завершении конфликта

  • Новость часаВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    США признали отставание от России в стратегической сфере
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Президент Грузии рассказал об американском ярлыке «русский» к закону о прозрачности
    Захарова высмеяла желание Тихановского выучить английский для общения с политиками
    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом
    Глава Приморья показал на видео парада в КНДР сражавшиеся в Курской области части
    Эстония перекрыла дорогу через «Саатсеский сапог» из-за России
    Медведев вручил Ким Чен Ыну письмо Ким Ир Сена Сталину
    Захарова назвала «актом отчаяния» переназначение Лекорню премьером Франции
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    11 октября 2025, 12:14 • Новости дня

    Миршаймер: Улыбка Путина на «Валдае» говорит о скором завершении конфликта

    Миршаймер: Улыбка Путина на «Валдае» говорит о скором завершении конфликта
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Улыбка Владимира Путина на Валдайском форуме, по мнению американского политолога Джона Миршаймера, демонстрирует его полный контроль над ситуацией на Украине.

    Американский политолог Джон Миршаймер высказал уверенность, что конфликт на Украине скоро завершится, передает URA.RU. Профессор Чикагского университета заявил: «Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на «Валдае» тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу».

    По словам эксперта, западные страны осознают истинное положение дел. Они, однако, продолжают заявлять о мнимых успехах ВСУ в медийном пространстве. Миршаймер назвал главной проблемой Киева острую нехватку сил для удержания фронта.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска понесли значительные потери. Только за прошлую неделю, с 4 по 10 октября, они потеряли свыше 9,97 тыс. военнослужащих. За последние сутки потери ВСУ превысили 1,4 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай». Владимир Путин обозначил принципы полицентричного мира. Он также сравнил количество ядерных зарядов на подлодках России и США.

    10 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин анонсировал появление у России нового оружия

    Путин сообщил об успешных испытаниях нового российского оружия

    Путин анонсировал появление у России нового оружия
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о прогрессе в разработке новых вооружений, отметив успешное прохождение ими этапа испытаний и высокую степень их новизны.

    Россия ведет активные разработки новейших вооружений, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, передает ТАСС.

    По словам Путина, новизна средств ядерного сдерживания России превышает аналогичные показатели у других ядерных держав. «Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно», – подчеркнул глава государства.

    Президент сообщил, что ранее анонсированные образцы вооружений проходят испытания, которые идут успешно. Путин также сообщил, что в ближайшее время могут быть обнародованы новые сведения о появлении новых видов оружия в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник».

    Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник». Она уверена в надежности своего ядерного щита.

    10 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после визита в Душанбе.

    Глава государства подчеркнул, что «наш ответ – это усиление системы ПВО Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

    Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что запуск ракет невозможен без участия американских военных.

    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    10 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин прокомментировал неприсуждение Нобелевской премии мира Трампу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний глава США Дональд Трамп прилагает реальные усилия для разрешения затяжных международных конфликтов. По словам российского лидера, американский президент «искренне стремится» к мирному урегулированию, в том числе к прекращению конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал решение не присуждать Нобелевскую премию мира бывшему президенту США Дональду Трампу, передает Telegram-канал Кремля.

    «Достоин или недостоин действующий gрезидент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы. По отношению к кризису на Украине он искренне стремится к этому. Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые ничего не сделали для мира.

    В Осло объявили, что лауреатом Нобелевской премии мира стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо за продвижение демократических прав народа Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун отметил, что Нобелевский комитет продемонстрировал приоритет политики над миром.

    10 октября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по территории России крылатыми ракетами «Томагавк» формой «понтажа».

    В ходе пресс-концеренции задававший вопрос журналист обратил внимание на то, что Владимир Зеленский позволяет себе громкие заявления, обещая «нанести удары по России «Томагавками», вплоть до Кремля». При этом он допустил оговорку, перепутав слова: вместо «шантаж» произнес «понтаж».

    «Некоторые даже называют это своеобразной формой… понтажа, то есть шантажа», – сказал журналист.

    «Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    10 октября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении
    Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время саммита СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили данные о товарообороте России и Армении, выразив разные оценки объемов торговли.

    Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили динамику экономических отношений двух стран на полях саммита СНГ, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что участие в Евразийском экономическом союзе открывает дополнительные рынки и приносит странам экономические выгоды, приведя в пример рост торговли России с Арменией. Пашинян заявил, что товарооборот в этом году составил уже 4 млрд долларов, однако российский президент не согласился с этой цифрой и подчеркнул, что объем больше.

    Премьер Армении также сообщил, что в прошлом году товарооборот достиг примерно 9 млрд долларов. Путин вновь не согласился и заметил: «Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто».

    В ходе беседы стороны неоднократно озвучивали разные данные, что вызвало улыбку и у Путина, и у Пашиняна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько лидеров стран СНГ провели короткую неформальную беседу перед началом заседания Совета глав государств в Душанбе.

    Пашинян объявил лидерам стран СНГ об установлении мира между Ереваном и Баку.

    10 октября 2025, 20:40 • Новости дня
    Трамп поблагодарил Путина за слова о вкладе в разрешение конфликтов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за слова о вкладе американского президента в разрешение длящихся десятилетиями конфликтов.

    В своей публикации в Truth Social Трамп написал: «Спасибо вам, президент Путин!», сопроводив пост фрагментом речи российского лидера, передает ТАСС.

    В опубликованном видеофрагменте Путин заявил, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы». Российский президент подчеркнул, что действия американского лидера направлены на поиск решения затяжных конфликтов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.

    10 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин: Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал
    Путин: Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые, по его словам, ничего не сделали для мира.

    «Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии», – сказал Путин на пресс-конференции после визита в Таджикистан, передает РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что подобные решения, по его мнению, привели к значительной утрате авторитета премии. По его словам, из-за этого доверие к Нобелевскому комитету оказалось подорвано.

    Напомним, Нобелевскую премию мира присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав. Президент США Дональд Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку завершил семь войн менее чем за год своего президентства.

    В МИД России назвали решение о присуждении премии вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявил, что Нобелевский комитет наглядно продемонстрировал, что политика для него оказалась важнее мира.

    10 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана

    Путин: Между Россией и Азербайджаном был эмоциональный кризис в отношениях

    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана
    @ Артем Герасимов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с гибелью самолета вызвал эмоциональное напряжение между Россией и Азербайджаном, однако серьезного межгосударственного кризиса не возникло.

    Президент России Владимир Путин заявил, что между Россией и Азербайджаном не было межгосударственного кризиса, передает РИА «Новости».

    «Я бы не говорил, что у нас был кризис межгосударственных отношений. Я бы сказал, что это скорее всего такой кризис эмоций был и понятно почему: потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием – гибелью самолета и пассажиров, нам нужно было время, чтобы разобраться», – заявил Путин.

    «Я надеюсь, что мы эту страницу перевернули и пойдем дальше», – заявил президент России.

    Ранее Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.

    Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.

    Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран.

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ Путин и Алиев дружески обнялись.

    10 октября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил, что формат «СНГ плюс» придаст организации новый международный статус

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что создание формата «СНГ плюс» стало важным решением.

    Путин заявил, что создание формата «СНГ плюс» стало важным шагом, передает РИА «Новости». По мнению президента, это решение меняет восприятие организации, придавая ей статус международной структуры.

    «Это важное решение, потому что это делает организацию уже не таким каким-то семейным собранием, а придает ей статус действительно международной организации», – отметил Путин.

    Ранее государства СНГ приняли решение об учреждении формата «СНГ плюс».

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва поддерживает новый формат. Это позволит активнее привлекать к сотрудничеству с СНГ другие страны и международные организации.

    10 октября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание мирного решения по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами, однако вопрос остается сложным, заявил президент России Владимир Путин журналистам после визита в Таджикистан.

    «Вы понимаете, в чем дело? Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт [на Украине], причем мирными средствами. И это непростые вопросы», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    10 октября 2025, 15:34 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить надежность границы Таджикистана и Афганистана
    Путин призвал обеспечить надежность границы Таджикистана и Афганистана
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения безопасности на границе между Таджикистаном и Афганистаном.

    Во время пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан глава государства отметил: «Да, мы видим, что нынешнее правительство в Афганистане все делает для того, чтобы нормализовать ситуацию в этой стране. Но тем не менее там проблем еще достаточно много, и само афганское руководство это признает. Поэтому здесь, на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном, у нас все должно быть надежно», передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российские пограничники продолжают нести службу на границе Таджикистана с Афганистаном.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Таджикистан важным партнером для России в Средней Азии

    Напомним, Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве, в том числе по вопросам трудовой миграции.

    10 октября 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил, что мигранты должны соблюдать законы и правила России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но мигранты должны соблюдать законы России и знать русский язык.

    Россия заинтересована в привлечении иностранной рабочей силы, однако речь идет только о квалифицированных и «нужных» специалистах, сообщил Путин, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что иностранные работники должны жить в человеческих условиях, а также соблюдать российские законы и правила.

    «Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила, первое, и второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях и чтобы они соблюдали наши законы, правила, я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами. Кстати говоря, это связано и с языком, прежде всего», – заявил глава государства.

    Путин также отметил, что в сфере миграции остается много проблем, на которые указывают граждане России. По его словам, в первую очередь государство должно думать о собственных гражданах.

    Он добавил, что для решения этих вопросов важно взаимодействие соответствующих ведомств обеих стран – России и Таджикистана, в том числе путем создания представительств силовых и миграционных ведомств на территориях государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве в ходе визита Владимира Путина в Душанбе.

    Министры здравоохранения двух стран заключили договор, позволяющий гражданам Таджикистана, направляющимся на работу в Россию, проходить обязательное медицинское освидетельствование в Душанбе.

    10 октября 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить на ядерные испытания других стран

    Путин заявил о готовности России ответить на реальные ядерные испытания других стран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ряде стран ведется подготовка к ядерным испытаниям, и подчеркнул, что определенная гонка вооружений действительно наблюдается.

    Путин прокомментировал свое выступление на форуме «Валдай», где прозвучала информация, будто одна из стран готовится провести ядерные испытания. Он уточнил: «Я думаю, что на самом деле, если говорить по-честному, определенная гонка-то идет. <…> Но я не говорил, что в США готовятся, я сказал, что в некоторых странах готовятся к испытанию», передает РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что если некоторые страны действительно решатся на реальные испытания ядерных вооружений, Россия предпримет аналогичные шаги в ответ.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не получила от США официальной реакции на предложение Путина продлить на год ограничения, заложенные в ДСНВ. Президент России заявил, что Москва готова после 5 февраля следующего года еще год придерживаться ограничений по ДСНВ.

    10 октября 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин получил в подарок от военных спасшие им жизнь иконы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что командующие войсковыми группировками подарили ему иконы, спасшие военным жизнь после попаданий пуль.

    Владимир Путин рассказал журналистам, что на свое день рождения получил особенный подарок от командующих российскими войсками. В Петропавловском соборе ему вручили две иконы, которые были при бойцах и спасли их жизни, выдержав попадания пуль: на иконах остались вмятины от снарядов, сообщает ТАСС.

    Глава государства отметил, что считает эти подарки особо ценными. «Я им очень благодарен», – подчеркнул он. Помимо икон, президенту подарили книги и предметы с военной тематикой.

    Путин рассказал, что к этим подаркам относится с особым уважением, поскольку они символизируют мужество и стойкость российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

    Политолог Петр Колчин заявил, что Путин сохраняет память и духовную преемственность России и чувствует ответственность за судьбу страны.

    Свыше 40 лидеров зарубежных стран, включая глав Китая, Индии, КНДР и стран СНГ, поздравили Путина с днем рождения.

    10 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал отношения с Казахстаном особенными и стратегическими

    Путин подчеркнул интеграционную роль Казахстана на постсоветском пространстве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Россия и Казахстан играют ведущую роль в интеграционных проектах на постсоветском пространстве.

    Владимир Путин заявил об «особых отношениях» между Россией и Казахстаном, передает ТАСС. Он отметил, что это связано не только с личной дружбой лидеров, но и с тем, что обе страны активно выступают за интеграцию на постсоветском пространстве.

    Путин напомнил, что Казахстан был инициатором создания Евразийского экономического сообщества и сейчас активно продвигает многие вопросы в рамках интеграционных структур. Российский лидер подчеркнул, что двустороннее сотрудничество также положительно влияет на взаимодействие в рамках СНГ.

    Президент России поблагодарил Касыма-Жомарта Токаева за вклад в развитие российско-казахстанских отношений и выразил уверенность, что нынешняя встреча в двустороннем формате принесет дополнительную пользу для дальнейшего укрепления связей между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин во время государственного визита в Таджикистан обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Путин с лидерами СНГ отправился на торжественный прием.

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Россия дала Китаю преимущество над Америкой в небе

    Вашингтон предложил запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через территорию России, посчитав, что это создает неравные условия для конкуренции с американскими перевозчиками. В Пекине инициативу назвали недальновидной и предупредили о возможных последствиях для мировой авиации. Продолжат ли китайские самолеты летать над Россией? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

