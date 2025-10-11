New York Times отказалась подписывать пересмотренные правила Пентагона для СМИ

На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».39 комментариев
Американская газета New York Times заявила, что не подпишет новую политику Пентагона в отношении пресс-пропусков, опасаясь ограничений свободы прессы.
Редакция американской газеты New York Times отказалась подписывать новый вариант политики Пентагона в отношении работы СМИ, сообщает РИА «Новости». В редакционном заявлении подчеркивается: «Журналисты New York Times не подпишут пересмотренную политику Пентагона в отношении пресс-пропусков, которая угрожает им наказанием за обычный сбор новостей, гарантированный первой поправкой».
В сентябре издание Washington Post писало, что Пентагон потребовал от журналистов не собирать и не хранить не утвержденную специально для публикации информацию, даже если она не является секретной. Тогда же сообщалось о необходимости для журналистов, освещающих работу ведомства, подписывать новые соглашения, ограничивающие их передвижение в здании министерства.
В октябре New York Times отметила, что требования были несколько смягчены: теперь журналисты не обязаны показывать свои материалы Пентагону для предварительного одобрения. Несмотря на это, редакция не согласилась с пересмотренной политикой, подчеркнув важность свободы прессы и открытости информации о государственных институтах.
Газета отмечает, что ежегодно военные США получают финансирование почти на один триллион долларов за счет налогоплательщиков. По мнению редакции, общественность имеет право знать, как действуют правительство и армия.
New York Times также напомнила, что выражала обеспокоенность инициативой Пентагона с самого начала обсуждения новых правил, подчеркивая, что ограничения на работу прессы недопустимы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон разрешил журналистам публиковать материалы без одобрения. Министерство обороны США ранее уведомило СМИ о новых правилах работы, которые отдельные представители отрасли назвали цензурой. Доступ журналистов на территорию Пентагона был ограничен после утечек секретных данных.