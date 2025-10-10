На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Инженера осудили за некачественный ремонт Митридатской лестницы
Керченский горсуд признал инженера виновной в превышении полномочий при приемке некачественных работ по ремонту Митридатской лестницы, ущерб составил 211 млн рублей.
Сотрудницу ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры» признали виновной в незаконном подтверждении качества и объема работ по реставрации Митридатской лестницы, передает РИА «Новости».
В марте 2025 года проверка выявила повреждения и необходимость повторного ремонта объекта.
Следствие установило, что между заказчиком в лице дирекции и подрядчиком с августа 2019 года действовал контракт на ремонтно-реставрационные работы лестниц в Керчи. Подрядная фирма использовала каменные изделия, не соответствующие проектной документации и ГОСТ 9479-2011.
Зная о несоответствии материалов, инженер подписала акты о приемке работ, что привело к перечислению подрядчику 211 млн рублей из бюджета. Ущерб признан крупным. В отношении инженера было возбуждено и расследовано уголовное дело, после чего суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В январе в Волгоградской области бывшего главу городского поселения Котово осудили за некачественный ремонт дороги.