Инженера осудили за некачественный ремонт Митридатской лестницы

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудницу ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры» признали виновной в незаконном подтверждении качества и объема работ по реставрации Митридатской лестницы, передает РИА «Новости».

В марте 2025 года проверка выявила повреждения и необходимость повторного ремонта объекта.

Следствие установило, что между заказчиком в лице дирекции и подрядчиком с августа 2019 года действовал контракт на ремонтно-реставрационные работы лестниц в Керчи. Подрядная фирма использовала каменные изделия, не соответствующие проектной документации и ГОСТ 9479-2011.

Зная о несоответствии материалов, инженер подписала акты о приемке работ, что привело к перечислению подрядчику 211 млн рублей из бюджета. Ущерб признан крупным. В отношении инженера было возбуждено и расследовано уголовное дело, после чего суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В январе в Волгоградской области бывшего главу городского поселения Котово осудили за некачественный ремонт дороги.