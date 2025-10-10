Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Суд Иллинойса запретил размещать нацгвардию США в Чикаго
Федеральный судья в Иллинойсе издал судебный приказ, временно запрещающий размещение национальной гвардии в Чикаго, передает CNN.
По данным CNN, суд «выдал временный запретительный судебный приказ» на две недели, передает РИА «Новости».
В четверг стало известно, что около 500 военнослужащих национальной гвардии прибыли в Чикаго для поддержания порядка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, видные представители MAGA-движения потребовали от Белого дома не выполнять решения судов о запрете на развертывание Национальной гвардии в американских городах. Трамп распорядился направить подразделения национальной гвардии в Чикаго.
СМИ сообщали, что чикагская полиция получила приказ не вмешиваться в конфликт, когда на сотрудников федеральных сил напали во время рейда против нелегальных мигрантов. Трамп обвинил власти Иллинойса в бездействии и потребовал заключить в тюрьму мэра Чикаго и губернатора штата.