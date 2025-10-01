Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
ФСБ: Один из задержанных подростков планировал убить учителя по биологии
Один из задержанных за подготовку массовых убийств подростков признался, что планировал убить учителя биологии, а еще один составлял списки «достойных» для нападения, сообщила ФСБ.
На видео с задержания один из подростков заявил: «Решил убить учителя по биологии». Второй задержанный рассказал, что собирался устроить массовое убийство, а третий признался в составлении списка «тех, кто достоин, и тех, кто не достоин», передает ТАСС.
В ФСБ ранее сообщили о задержании пяти граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также троих несовершеннолетних из Челябинской области, планировавших теракт на объекте транспортной инфраструктуры.
В ходе обысков по адресам задержанных были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы вооруженных нападений, нацистская символика и пропагандистские материалы украинских террористических структур.
Ранее СК сообщил. что подростки из четырех регионов были задержаны по подозрению в террористической деятельности, связанной с интернет-агитацией и идеями вооруженных нападений на школы.
ФСБ сообщила о блокировке деятельности 59 администраторов Telegram-каналов, которые распространяли неонацистские и террористические идеи среди молодежи.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее выступил с инициативой усилить ответственность за публичную демонстрацию преступлений в интернете и СМИ.