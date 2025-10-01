ФСБ: Один из задержанных подростков планировал убить учителя по биологии

Tекст: Вера Басилая

На видео с задержания один из подростков заявил: «Решил убить учителя по биологии». Второй задержанный рассказал, что собирался устроить массовое убийство, а третий признался в составлении списка «тех, кто достоин, и тех, кто не достоин», передает ТАСС.

В ФСБ ранее сообщили о задержании пяти граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также троих несовершеннолетних из Челябинской области, планировавших теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

В ходе обысков по адресам задержанных были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы вооруженных нападений, нацистская символика и пропагандистские материалы украинских террористических структур.

Ранее СК сообщил. что подростки из четырех регионов были задержаны по подозрению в террористической деятельности, связанной с интернет-агитацией и идеями вооруженных нападений на школы.

ФСБ сообщила о блокировке деятельности 59 администраторов Telegram-каналов, которые распространяли неонацистские и террористические идеи среди молодежи.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее выступил с инициативой усилить ответственность за публичную демонстрацию преступлений в интернете и СМИ.