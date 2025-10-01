Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Против подростков в четырех регионах России возбуждены дела за терроризм
Подростки из четырех регионов были задержаны по подозрению в террористической деятельности, связанной с интернет-агитацией и идеями вооруженных нападений на школы, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По словам Петренко, уголовные дела в отношении подростков возбуждены в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и Республике Башкортостан.
Как следует из сообщения в Telegram-канале СК, несовершеннолетние были задержаны по подозрению в причастности к подготовке террористических актов и участию в деятельности запрещенных организаций.
Большинство задержанных обвиняются по нескольким статьям, связанным с публичными призывами к терроризму, пропагандой терроризма с использованием интернет-ресурсов, а также подготовкой террористического акта группой лиц по предварительному сговору.
В материалах дела фигурируют попытки вовлечения подростков через интернет в террористическую деятельность, в том числе пропаганду идей вооруженных нападений на учебные заведения.
В МВД назвали ключевые признаки влияния экстремистских идей на подростков. В Волгограде полиция задержала банду подростков, которые поджигали автомобили мигрантов.
В Марий Эл двое подростков подожгли автомобиль с патриотической символикой по заданию куратора с Украины.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее выступил с инициативой усилить ответственность за публичную демонстрацию преступлений в интернете и СМИ.