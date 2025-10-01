Против подростков в четырех регионах России возбуждены дела за терроризм

СК возбудил дела в четырех регионах против подростков за терроризм

Tекст: Вера Басилая

По словам Петренко, уголовные дела в отношении подростков возбуждены в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и Республике Башкортостан.

Как следует из сообщения в Telegram-канале СК, несовершеннолетние были задержаны по подозрению в причастности к подготовке террористических актов и участию в деятельности запрещенных организаций.

Большинство задержанных обвиняются по нескольким статьям, связанным с публичными призывами к терроризму, пропагандой терроризма с использованием интернет-ресурсов, а также подготовкой террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

В материалах дела фигурируют попытки вовлечения подростков через интернет в террористическую деятельность, в том числе пропаганду идей вооруженных нападений на учебные заведения.

В МВД назвали ключевые признаки влияния экстремистских идей на подростков. В Волгограде полиция задержала банду подростков, которые поджигали автомобили мигрантов.

В Марий Эл двое подростков подожгли автомобиль с патриотической символикой по заданию куратора с Украины.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее выступил с инициативой усилить ответственность за публичную демонстрацию преступлений в интернете и СМИ.