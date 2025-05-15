Подростки подожгли машину в Марий Эл по указке украинского куратора

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что в декабре 2024 года двое несовершеннолетних в деревне Рябинка Медведевского района по указанию представителя террористической организации с Украины получили задание, за выполнение которого им выплатили 32 тыс. рублей.

Подростки облили автомобиль с патриотической символикой горючей жидкостью и подожгли его. Ущерб владельцу машины составил не менее 550 тыс. рублей.

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении подростков-сторонников запрещенных организаций, выявленных в ходе профилактических мероприятий в 81 регионе России, включая Марий Эл и Удмуртию.

Кроме того, в Ростове-на-Дону на причастность к экстремистской деятельности проверяется еще один подросток.

Ранее в Кисловодске неизвестные подожгли украшенную георгиевской лентой букву V на въезде в город, возбуждено уголовное дело.