Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.4 комментария
ФСБ пресекла работу администраторов каналов в Telegram за пропаганду неонацизма
ФСБ прекратила деятельность 59 администраторов Telegram за идеологию терроризма
В результате совместной операции спецслужб была заблокирована деятельность 59 администраторов Telegram-каналов, занимавшихся распространением неонацистских и террористических идей среди молодежи, сообщили в ФСБ.
Операция по пресечению деятельности администраторов Telegram-каналов была проведена сотрудниками ФСБ совместно с другими правоохранительными органами, передает ТАСС.
В результате была пресечена деятельность 59 человек, причастных к распространению неонацистской и террористической идеологии среди молодежи.
В ЦОС ФСБ сообщили, что в средствах связи были обнаружены инструкции по изготовлению взрывчатки и доказательства переписки с представителями зарубежных террористических организаций. Вся собранная информация передана следственным органам для дальнейшей проверки и возбуждения уголовных дел.
Руководство Telegram ранее заблокировало мошеннические каналы, занимавшиеся доксингом и вымогательством.