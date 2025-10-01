Семейная ссора названа причиной поджога дома и стрельбы в Мюнхене

Tекст: Мария Иванова

Причиной поджога жилого дома и стрельбы в Мюнхене стала семейная ссора, передает ТАСС.

В заявлении мюнхенской полиции говорится: «По имеющимся данным, жилой дом был умышленно подожжен во время семейной ссоры. Найденный пострадавший скончался. Еще один человек пропал, он не представляет опасности».

Ранее издание Bild сообщило, что в результате выстрелов и взрывов погиб по меньшей мере один человек. По информации газеты, было обнаружено тело с огнестрельными ранениями.

Полиция также обнаружила в доме мины-ловушки, для обезвреживания которых были привлечены специальные силы.

Правоохранители сообщили: «В затронутом здании также были обнаружены мины-ловушки. Для обезвреживания были привлечены специальные силы. Мы находимся на месте с многочисленным оперативным персоналом».

В настоящее время полиция ведет расследование по всем направлениям и изучает возможные связи с другими объектами в Мюнхене, включая район Терезиенвизе, где проходит фестиваль пива «Октоберфест». Из-за расследования открытие площадки фестиваля задерживается.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене прогремели взрывы. В результате взрывов и стрельбы в городе погиб один человек.