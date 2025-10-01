Bild: При взрывах и стрельбе в Мюнхене погиб человек, есть раненый

Tекст: Вера Басилая

Один человек погиб и еще один получил огнестрельное ранение в результате взрывов и стрельбы в Мюнхене, передает ТАСС.

Газета Bild отмечает, что произошло несколько взрывов и выстрелов, над местом происшествия был виден густой дым.

Полиция сообщила, что совместно с пожарной службой проводит операцию в районе Лерхенау. Горожан призвали избегать этого района из-за возможных перебоев с транспортом. Власти сообщили, что на месте происшествия будут установлены усиленные кордоны.

Впоследствии представитель полиции заявил порталу t-online, что в городе не зафиксировано признаков опасности для населения.

Ранее в центре Мюнхена прогремело несколько взрывов. Правоохранители ограничили доступ к опасному району.

