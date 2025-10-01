Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.3 комментария
При взрывах и стрельбе в Мюнхене погиб человек
Bild: При взрывах и стрельбе в Мюнхене погиб человек, есть раненый
В результате серии взрывов и выстрелов в районе Лерхенау в Мюнхене обнаружили тело мужчины, еще один человек был ранен, на месте работают экстренные службы, сообщает газета Bild.
Один человек погиб и еще один получил огнестрельное ранение в результате взрывов и стрельбы в Мюнхене, передает ТАСС.
Газета Bild отмечает, что произошло несколько взрывов и выстрелов, над местом происшествия был виден густой дым.
Полиция сообщила, что совместно с пожарной службой проводит операцию в районе Лерхенау. Горожан призвали избегать этого района из-за возможных перебоев с транспортом. Власти сообщили, что на месте происшествия будут установлены усиленные кордоны.
Впоследствии представитель полиции заявил порталу t-online, что в городе не зафиксировано признаков опасности для населения.
Ранее в центре Мюнхена прогремело несколько взрывов. Правоохранители ограничили доступ к опасному району.