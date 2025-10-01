Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
В Мюнхене прогремели взрывы
Полиция и пожарные оцепили район взрыва в Мюнхене
В центре Мюнхена прогремело несколько взрывов, из-за чего правоохранители ограничили доступ к опасному району и усилили меры безопасности, сообщила газета Bild.
В немецком городе Мюнхене произошли взрывы. На месте происшествия работают полиция и пожарные, проводится масштабная операция по обеспечению безопасности и выяснению обстоятельств случившегося, передает ТАСС.
Правоохранительные органы призвали жителей города избегать район, где прогремели взрывы, чтобы не подвергать опасности жизни и не мешать работе экстренных служб. Причины случившегося пока неизвестны.
Ранее полиция Британии эвакуировала жителей города Суиндона после взрыва в промышленной зоне. Взрыв произошел на складе в промышленном районе города.