Из Москвы на военную службу осенью решили призвать свыше 9 тыс. новобранцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Москва направит на военную службу свыше 9 тыс. новобранцев в рамках осеннего призыва, который стартует 1 октября и завершится 31 декабря, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник отделения единого центра призыва военного комиссариата города Москвы подполковник Максим Куницын. По его словам, «основная масса ребят будет проходить службу в центральном регионе Российской Федерации, в Московском военном округе, который включает в себя 19 субъектов Российской Федерации».

Срок службы для новобранцев составит 12 месяцев. Куницын уточнил, что этой осенью впервые в тестовом формате стартует подготовка по двум востребованным специальностям – операторов беспилотников и кинологов. Он пояснил, что эти направления востребованы в Вооружённых силах, и набор по ним проводится в экспериментальном порядке.

На Едином пункте призыва уже организован отбор желающих получить военную учетную специальность. Куницын отметил, что «основная военно-учетная специальность – это водитель категории С», и те, кто ее осваивает, направляются в армию водителями автомобилей «Урал» и «Камаз». Дополнительно ведется специальная подготовка новобранцев для службы в ВДВ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что осенний призыв не имеет связи с проведением спецоперации на Украине. Министерство обороны также пообещало не привлекать призывников к выполнению задач в рамках спецоперации на Украине. Решение об отправке призывников в воинские части распространили на две призывные кампании.