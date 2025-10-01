Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Отряд Барс-22 «Тигр» получил имя Героя России Ефремова
Добровольческий отряд Барс-22 «Тигр» теперь носит имя Героя России Сергея Ефремова, погибшего при выполнении боевой задачи в Курской области, сообщает «Тигр» в Telegram-канале.
Отряд Барс-22 «Тигр» получил наименование «Отряд БАРС-22 »Тигр« имени Героя Российской Федерации подполковника С.В. Ефремова, сообщает РИА «Новости». Такое решение принято по указанию начальника Генерального штаба, подписанному 24 сентября 2025 года.
Сергей Ефремов командовал приморским добровольческим батальоном »Тигр« и был вице-губернатором Приморья, курируя внутриполитический блок. Летом 2024 года он возглавил отряд, участвовавший в боях в Курской области. Второго февраля 2025 года Ефремов погиб при выполнении боевых задач вместе с двумя бойцами отряда.
В сообщении отмечается, что Ефремов всегда был примером мужества и преданности своему делу. «Он был настоящим командиром, который до конца остался верен своим бойцам и присяге», – подчеркивается в заявлении отряда.
