Марочко сообщил о начале боев за Дроновку в ДНР
Бои за населенный пункт Дроновка начались после освобождения Северска Малого российскими военными, что позволит укрепить западные границы ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военнослужащие, взяв Северск Малый, начали бои за населенный пункт Дроновка в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. Об завершении освобождения Северска Малого бойцами Южной группировки войск ранее, 30 сентября, проинформировали в Минобороны России.
«Освободив Северск Малый, мы однозначно будем развивать успех по направлению населенного пункта Дроновка. В целом можно говорить, что с освобождением Северского Малого за Дроновку начались бои», – приводит агентство слова Марочко.
По словам эксперта, взятие Дроновки позволит российским военным продвинуться в боях за город Северск. Кроме того, это, по оценке Марочко, поможет «купировать угрозу» на западных рубежах Луганской Народной Республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска остается около шести километров. Кимаковский заявил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.