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Фото «горящего» знака Hollywood оказалось фейком
Пользователи соцсетей сообщили, что изображение горящего знака Hollywood сгенерировал ИИ
Пользователи соцсетей опровергли сообщения о якобы горящем знаке Hollywood, они сообщили, что фото с возгоранием сгенерированы искусственным интеллектом, следует из постов в социальных сетях.
В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) активно распространяется сообщение, что фотографии, на которых якобы изображен горящий знак Hollywood в Лос-Анджелесе, являются фейком. Пользователи отметили, что изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта и делятся фотографиями знака «в реальном времени», на которых нет никаких следов пожара, передает РИА «Новости».
В то же время в округе Лос-Анджелес ситуация усложняется серьезными лесными пожарами. По данным властей, введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей из-за воздействия сильных ветров на распространение огня. Глава пожарной службы округа отметил нехватку ресурсов, способных справиться с четырьмя одновременно бушующими пожарами. Между тем компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска бесплатно предоставит терминалы спутниковой связи Starlink пострадавшим от пожаров в Калифорнии. Маск сообщил, что помощь будет предоставлена в ближайшее время, передает ТАСС.
Ранее предприниматель Илон Маск согласился с критикой в адрес властей Калифорнии, которые оказались неспособными справиться с пожарами в штате, что привело к масштабным разрушениям и гибели людей.
Президент США Джо Байден отменил визит в Италию в связи с лесными пожарами в Калифорнии, которые привели к гибели по меньшей мере пяти человек и вынудили объявить режим чрезвычайного положения в штате.
До этого церемония объявления номинантов премии SAG Awards в Лос-Анджелесе была отменена из-за мощных лесных пожаров, эвакуирован район Палисейдс, где проживают около 30 тыс. человек, включая вице-президента США.
Резиденция Камалы Харрис также попала в зону эвакуации из-за пожаров в Калифорнии.