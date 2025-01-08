В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами
Тренер СКА Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами на пресс-конференции
Главный тренер СКА Роман Ротенберг извинился за неуместные высказывания в адрес журналистов после матча КХЛ.
Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг извинился за свои высказывания в адрес журналистов, сообщает РИА «Новости».
На послематчевой пресс-конференции после игры с «Витязем» он сравнил журналистов с «немецкими фашистами», что вызвало широкий резонанс. Позднее Федерация спортивных журналистов России назвала его поведение недопустимым и выразила надежду на соответствующую реакцию КХЛ.
На последующей пресс-конференции после матча с «Спартаком», где СКА проиграл (0:5), Ротенберг отметил: «Если я кого-то задел, то извиняюсь. У меня тоже дедушка воевал. Я понимаю, насколько это важно. Но то выражение было образным». Он подчеркнул, что хотел привлечь внимание к ночным публикациям о клубе, которые, по его мнению, следует обсуждать открыто.
Ротенберг также добавил, что в будущем журналистам следует подарить будильники, чтобы они не писали в ночное время, а обсуждали новости днем. Тренер назвал текущую ситуацию исчерпанной и выразил надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие с прессой.
В среду московский «Спартак» одержал убедительную победу над петербургским СКА со счетом 5:0 в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги, поднявшись на вторую строчку Западной конференции.
Московский «Спартак» до игры призвал своих болельщиков сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные провокации во время матча со СКА в Петербурге.
Ранее Континентальная хоккейная лига наложила штраф на московский «Спартак» из-за неподобающего поведения болельщиков на матче против СКА.