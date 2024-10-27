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КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение фанатов на матче со СКА
КХЛ оштрафовала «Спартак» после жалоб на поведение фанатов на матче со СКА в Москве
Континентальная хоккейная лига наложила штраф на московский «Спартак» из-за неподобающего поведения болельщиков на матче против СКА.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала московский клуб «Спартак» за поведение его болельщиков во время матча с петербургским СКА, передает ТАСС. Инцидент произошел на игре регулярного чемпионата, состоявшейся 25 октября в Москве. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу гостей из Петербурга.
Кроме того, КХЛ вынесла предупреждение петербургскому клубу СКА и его главному тренеру Роману Ротенбергу.
Ранее после матча Роман Ротенберг выразил недовольство поведением болельщиков красно-белых, отметив, что такие действия недопустимы в спортивных мероприятиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Континентальная хоккейная лига оштрафовала клуб «Авангард» на 300 тыс. рублей за неподобающее поведение главного тренера. В 2013 году КХЛ решила оштрафовать рижское «Динамо» за использование свастики в предматчевом шоу.