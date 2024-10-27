КХЛ оштрафовала «Спартак» за поведение фанатов на матче со СКА

Новый образ Поклонской вызвал бурную реакцию в Сети

Tекст: Вера Басилая

«Любить природу и помнить традиции предков всегда будет истиной в кругу множества разнообразных правд. Или, быть может, кто-то имеет что-то против нашей древней культуры? Традиций? Может быть, против любви или красоты?» – написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Советник генерального прокурора опубликовала фото и видео, где она предстает, одетая в белую длинную рубашку и босая. Она пообещала рассказать подписчикам о древнем языческом кельтском празднике Самайн, чтобы «люди узнавали (вспоминали) и хотели интересоваться культурой, традициями и обычаями своих же собственных предков дохристианского периода, что не запрещено законом».

«И христианский, и дохристианский периоды есть наше прошлое, из которого надо делать выводы и работу над ошибками», – заявила Поклонская, добавив, что рассказывая о древних преданиях скандинавской, кельтской, славянской, шумеро-аккадской культуры не преследует цели оскорбить иные религии.

Образ Поклонской вызвал неооднозначную реакцию в Сети. Под серией ее постов оставлено почти полтысячи комментариев. А протиерей Александр Овчаренко сравнил бывшего прокурора Крыма с русалкой на ветвях и обвинил в реконструкции «язычества».

«Заниматься реконструкцией язычества, игнорируя последние 1000 лет христианства – это ведь каким надо «патриотом» быть? Словно эти 1000 лет на Руси не твои предки жили, творили подвиги и созидали страну, а лютые враги, о которых надо забыть, которых надо стесняться», – написал Овчаренко в своем Telegram-канале.

Ранее Поклонская поздравила россиян с праздником Мабон, отметив красоту осеннего праздника, связанного с природой и засыпанием стихии Воды. До этого она провела открытый урок для учащихся одной из школ Херсонской области, где рассказывала о рунах.

В августе Поклонская опубликовала пост, приуроченный к кельтскому языческому празднику Ламмас. В нем она объяснила, что он связан со сбором урожая и знаменует прощание с летом.