Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине

Зеленский назвал условия Киева для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине

Tекст: Антон Антонов

«НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да», – приводит слова Зеленского ТАСС.

Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману отметил, что «это не большой успех» для Украины. Он добавил: «Но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений».

Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности для территории, контролируемой Киевом, даже для прекращения огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский признал невозможность силового возвращения границ 1991 года, смягчив свою позицию по территориальным уступкам России.

Экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер предложила заключить соглашение о прекращении огня, аналогичное случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным. Президент Чехии Петр Павел заявил, что для вступления в НАТО Украине не обязательно восстанавливать контроль над территорией, которую она считает своей.

Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России.