  • Новость часаBloomberg: Европа истощила газовые запасы до минимального уровня за семь лет
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    Герои спецоперации прокладывают дорогу в российскую элиту
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    21 комментарий
    6 января 2025, 14:40 • Новости дня

    Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над регионами России

    Минобороны: Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской и Курской областями четыре беспилотных летательных аппарата, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО сбили в небе над Белгородской и Курской областями четыре беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины.

    «С 11.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», – говорится в сообщении военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар, используя восемь беспилотников, но все они были сбиты.

    5 января 2025, 23:58 • Новости дня
    Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине

    Зеленский назвал условия Киева для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине

    Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману отметил, что «это не большой успех» для Украины. Он добавил: «Но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений».

    Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности для территории, контролируемой Киевом, даже для прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский признал невозможность силового возвращения границ 1991 года, смягчив свою позицию по территориальным уступкам России.

    Экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер предложила заключить соглашение о прекращении огня, аналогичное случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным. Президент Чехии Петр Павел заявил, что для вступления в НАТО Украине не обязательно восстанавливать контроль над территорией, которую она считает своей.

    Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России.

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    6 января 2025, 00:30 • Новости дня
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    @ Lex Fridman/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался.

    Зеленский использовал матерные выражения, когда речь зашла об отказе США вводить санкции против Москвы накануне начала российской специальной военной операции. Он нецензурно отозвался о действиях США, пишет «Российская газета».

    По его мнению, западные партнеры еще до 24 февраля 2022 года должны были попытаться «запугать» Москву санкциями и поставками оружия Киеву. «Все что-то говорили, прогнозировали и так далее, но я просил только об одном, прежде всего у США: <...> дайте мне две вещи – усильте нас оружием, но лучше всего усильте нас предпосылками. Это не оружие, прежде всего это санкции», – приводит его слова ТАСС.

    Отмечается, что Зеленский не стал давать интервью на русском, как предлагал Фридман.

    Зеленского возмутила реакция Запада на действия России. Оценивая заявления западных стран, он сказал: «Это *** (ерунда – прим. ВЗГЛЯД)».

    Кроме того, Зеленский использовал мат при обсуждении действий России на Северном Кавказе четверть века назад. Также он охарактеризовал матерным словом поведение лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума. Он заявил: «Это была просто бумажка. Всем на нее было *** (наплевать – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.

    Напомним, Зеленский также заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    5 января 2025, 22:40 • Новости дня
    В Венгрии оценили открывшиеся из-за решения Киева по транзиту газа возможности

    В Венгрии указали на открывшиеся возможности после прекращения транзита российского газа через Украину

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с прекращением Украиной транзита российского газа Венгрия сможет открыть свои восточные газовые ворота в направлении ЕС, заявил директор отдела климатической и энергетической политики будапештского исследовательского центра Szazadveg («Конец столетия») Оливер Хортай.

    Хортай выразил мнение, что прекращение поставок будет вредно для всех европейских стран. Однако Венгрия видит в этой ситуации и некоторые возможности. «Закупки с южного направления увеличатся и Венгрия сможет открыть свои восточные газовые ворота в направлении Евросоюза», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал M1.

    По словам Хортая, Венгрия пострадает от прекращения транзита в меньшей степени, чем другие страны Центральной Европы, такие как Словакия и Австрия. Это связано с тем, что Будапешт получает большую часть газа через «Турецкий поток» и его ответвления, которые проходят через Болгарию и Сербию. Пропускная способность этих трубопроводов может быть увеличена, что позволит Венгрии перенаправлять часть поставок в австрийский хаб в Баумгартене, откуда газ может поступать в интегрированную европейскую систему.

    Хортай также отметил, что возможные убытки для Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину могут составить 60-70 млрд евро в год. Особенно сильно пострадают от этого Австрия и Словакия, которым придется изменить направления закупок, сообщает Kossuth.

    Повышение спроса на американский сжиженный природный газ также станет частью новой энергетической реальности Европы. Украина, в свою очередь, потеряет почти 1 млрд долларов ежегодно из-за прекращения транзита, сказал Хортай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит российского газа в Европу прекращен. Министерство энергетики Украины сообщило, что с 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года.

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    6 января 2025, 01:58 • Новости дня
    Зеленский заявил, что презирает русский народ

    Зеленский в интервью американскому подкастеру Фридману заявил о презрении к русскому народу

    Зеленский заявил, что презирает русский народ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский, объясняя отказ от использования русского языка в интервью Лексу Фридману, заявил о презрении к русскому народу.

    Зеленский заявил, что свободно владеет русским языком, но отказался говорить на нем. Как объяснил Зеленский, он не хочет давать повода президенту России Владимиру Путину заявлять, что украинцы и русские – один народ, поскольку они говорят на одном языке, передает РИА «Новости».

    «Поэтому, поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», – заявил Зеленский.

    Зеленский также заявил, что на Украине живут люди, говорящие на русском языке, и никто им этого якобы не запрещает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский не захотел давать интервью на русском, как предлагал Фридман. При этом в ходе разговора он не раз использовал русские слова. Кроме того, он несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру.

    Напомним, 23 февраля 2014 года, наутро после госпереворота, одним из своих первых решений Верховная рада отменила закон, гарантировавший русскому статус «регионального языка». Под нажимом Запада спикер парламента Александр Турчинов не подписал решение об отмене закона, который де-юре продолжал действовать, но де-факто не соблюдался. В 2018 году Конституционный суд Украины признал принятый в 2012 году закон не соответствующим законодательству страны.

    В 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языковой квоте на украинском ТВ и скандальный закон «Об образовании», который запрещал среднее образование на русском языке. Говорить по-русски запретили депутатам в Верховной раде.

    В 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг. В 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.

    Самого Зеленского прежние власти Украины обвиняли в использовании «кацапской мовы».

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    6 января 2025, 03:55 • Новости дня
    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за российские активы

    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за 300 млрд долларов из российских активов

    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за российские активы
    @ Lex Fridman/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Киеву оружие, используя для оплаты 300 млрд долларов из российских активов.

    «Я сказал Трампу: дайте нам 300 млрд долларов с российских активов, и мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность. Это одна из гарантий безопасности? Да, конечно. Потому что это военная гарантия», – заявил Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

    Зеленский, комментируя военную помощь Вашингтона, заявил, что в США было «проголосовано или принято решение где-то» на 177 млрд долларов. Однако, по его словам, половина этих денег фактически не была предоставлена, передает РИА «Новости».

    «Второй момент, который является очень важным, просто, к примеру, это коррупция? Это первый вопрос. Чья коррупция? Это второй вопрос», – добавил Зеленский.

    Он признал, что на Украине действительно существует проблема коррупции, но подчеркнул, что власти активно борются с ней. Он отметил, что «антикоррупционная система» Украины является «самой сложной» в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о желании Киева получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Зеленский интересовался возможностью купить поддержку для Украины по вопросу вступления в НАТО за 500 млн евро из российских активов, на что получил отказ.

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    6 января 2025, 10:50 • Новости дня
    Захарова назвала предложение Зеленского Трампу «наркотическим бредом»

    Захарова сочла предложение Зеленского Трампу о «чужих деньгах» признаком «наркотического бреда»

    Захарова назвала предложение Зеленского Трампу «наркотическим бредом»
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал в недавнем интервью признаки «наркотического бреда», так как заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу «чужие деньги в обмен на оружие», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Об этом она заявила в своем Telegram-канале, комментируя недавнее интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману.

    Захарова отметила, что Зеленский в интервью говорил о предложении Трампу «чужих денег в обмен на оружие». Это, по мнению Захаровой, указывает на давние коррупционные связи украинского лидера с англосаксами, которые, по ее словам, подкреплены поддержкой от действующего президента США Джо Байдена. Она также связала подобные действия с историей украинской газовой компании Burisma.

    В своем заявлении Захарова упрекнула Зеленского в неадекватности, назвав его слова «смешением неонацизма и терроризма». По ее мнению, трехчасовое интервью Зеленского продемонстрировало его неадекватное состояние, характеризуемое «наркотическим бредом».

    Ранее Зеленский заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать оружие Киеву, оплатив его за счет 300 млрд долларов из российских активов.

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    6 января 2025, 05:41 • Новости дня
    Автор песен Носкова и Долиной погиб в зоне СВО

    Российский поэт и ветеран боевых действий Олег Гегельский погиб под артобстрелом в зоне СВО

    Автор песен Носкова и Долиной погиб в зоне СВО
    @ gegelsky

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине погиб российский поэт Олег Гегельский – ветеран боевых действий и автор песен, исполняемых звездами российской эстрады, сообщают СМИ.

    Гегельский – автор более 100 стихотворений, которые стали песенными текстами, их исполняют Николай Носков, Анжелика Варум, Лариса Долина, Валерий Леонтьев и другие звезды российской эстрады, передает RT.

    Он подписал контракт на военную службу с Министерством обороны России в сентябре 2024 года, однако о своем решении никому не сообщил. «Он всегда таким был: делал что-то и особо никому не рассказывал», – сказала его жена.

    Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. «Его отправили на задание, – сообщила его жена. – Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало». У него остался десятилетний сын.

    Гегельский был членом Союза писателей России, Русского географического общества, инструктором по выживанию. Он посвятил часть своей жизни воинской службе, следуя примеру своего отца, ветерана Великой Отечественной войны.

    Как рассказала его жена, Гегельский «служил в спецназе снайпером», он «был в горячих точках – Афганистане, Югославии, Чечне» – и «получил там ранение».

    Друг Гегельского, Руслан Осташко, вспоминает, что Гегельский всегда был «полностью военным человеком». «Мы как-то с ним обсуждали эту тему, и я ему сказал, что вижу, что его тянет в зону боевых действий. Он мне ответил: «Конечно, тянет. Для меня там настоящая жизнь. Когда ты идешь по аэродрому с одной сумкой и тебе не важно, куда повезет тебя военный борт, в какую горячую точку. Важно только, что защищать Родину», – вспоминает Осташко.

    В декабре сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине погиб Родион Хабаров, военный комиссар из Тюменской области, отправившийся туда осенью. В октябре в ходе спецоперации погиб 44-летний Авраам Мэлех, отец 14 детей из Татарстана, который подписал контракт с министерством обороны в июле.

    Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России капитану Султану Хашагульгову, погибшему во время выполнения боевой задачи в ДНР. Ранее его двоюродный брат был также удостоен звания Героя России.

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    5 января 2025, 20:15 • Новости дня
    Родителей погибшего от удара БПЛА мальчика отправят в Крым

    Раненых родителей мальчика отправят на лечение в Симферополь после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Родители 10-летнего мальчика, погибшего от удара БПЛА ВСУ в Запорожье, экстренно отправятся в Симферополь для получения медицинской помощи.

    Родителей 10-летнего мальчика, погибшего в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, экстренно направят на лечение в Симферополь, передает ТАСС. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что мужчина и женщина находятся в сознании, их жизням ничего не угрожает, однако женщине предстоит долгая реабилитация из-за серьезного повреждения зрения.

    Атака беспилотника Вооруженных сил Украины произошла 4 января в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате этого удара погиб ребенок, находившийся в гражданском автомобиле, а его родители получили ранения.

    Балицкий отметил, что пострадавшие будут направлены в областную клиническую больницу в Симферополь, где им окажут полную медицинскую помощь. Решение о транспортировке было принято из-за необходимости длительного лечения и реабилитации, особенно для женщины, чей зрительный аппарат серьезно пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нововоронежская АЭС продолжает работу в штатном режиме после попытки атаки беспилотниками, а радиационный фон остается в пределах нормы. Жильцам в Воронеже разрешили вернуться домой после обследований, проведенных в связи с инцидентом с подрывом БПЛА на улицах Димитрова и Иркутской.

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    6 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Зеленский расстроился из-за отсутствия приглашения на инаугурацию Трампа

    Зеленский признался в желании посетить инаугурацию Трампа и посетовал на отсутствие приглашения

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил желание посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но отметил, что не может приехать без прямого приглашения.

    «Я бы хотел», – заявил Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Однако Зеленский отметил, что «не может приехать вот так, во время» конфликта на Украине, потому что Трамп «напрямую» не направил ему приглашения на инаугурацию, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать. Зеленский заявил, что Трамп ждет его визита после своей инаугурации.


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    6 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВСУ попытались атаковать ЗАЭС восемью дронами

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар, используя восемь беспилотников, но все они были сбиты, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью ударными беспилотниками, все дроны были успешно сбиты средствами противовоздушной обороны.

    В результате атаки жертв и разрушений на станции не было зафиксировано, а радиационная обстановка остается в норме.

    По данным Минобороны, при падении одного из дронов произошел взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра ЗАЭС. Несмотря на происшествие, персонал продолжает работу в штатном режиме.

    В ноябре сообщалось, что российские военные обеспечили безопасность ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, несмотря на попытки киевского режима помешать этой операции.

    Как заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ситуация с внешним энергоснабжением ЗАЭС остается нестабильной из-за частых отключений линий электропередач.

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    5 января 2025, 23:24 • Новости дня
    Вступивший в ВСУ редактор украинского шоу «МастерШеф» ликвидирован в зоне СВО

    В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ музыкальный редактор украинского кулинарного шоу «МастерШеф» Вовк

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован музыкальный редактор украинского кулинарного реалити-шоу «МастерШеф» Антон Вовк, который воевал против российских сил и был младшим сержантом в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщил украинский канал СТБ.

    Вовк был ликвидирован 28 декабря. В 2020 году он занял должность старшего музыкального редактора в StarLight Commercial Production, одной из компаний группы Starlight Media, куда входит канал СТБ, передает РБК.

    «МастерШеф» выходит на СТБ с 2011 года. Помимо «МастерШефа», Вовк участвовал в создании таких проектов, как «У Украины есть талант», «Мой секрет», «Адские муки», «Званый ужин» и других.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО также были ликвидированы чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец, сын главного раввина Украины Матитьягу (Антон) Самборский. Все они участвовали в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины.

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    6 января 2025, 00:59 • Новости дня
    Зеленский выразил сожаление в связи с отсутствием ядерного оружия у Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие ядерного оружия у Украины является негативным фактором, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

    «У Украины было ядерное оружие. Я не хочу оценивать, хорошо это или плохо. На сегодня то, что его у нас нет – это плохо», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Во время беседы обсуждалась возможность заключения договоренностей о прекращении конфликта на Украине. Фридман предложил ориентировочную дату 25 января для таких переговоров (20 января состоится инаугурация Дональда Трампа).

    «Прежде всего, я думаю, что 25 января или в другой день – вы просто называете 25 января, а я не против <...> – мы сядем прежде всего с Трампом», – сказал Зеленский.

    Он подчеркнул, что в первую очередь намерен обсуждать решение конфликта с Трампом. По его словам, Европа также должна участвовать в переговорах, поскольку Украина, как заявил Зеленский – «часть Европы».

    На вопрос о возможном подписании соглашения, не предусматривающего членства Украины в НАТО, Зеленский уклонился от однозначного ответа, напомнив о неудачной попытке подписания Будапештского меморандума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом исключил возможность передачи ядерного оружия Украине, а президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

    В октябре Зеленский говорил, что его страна должна войти в военный альянс или обладать ядерным оружием. Однако позднее он заверил, что Украина не будет создавать ядерное оружие и в вопросах безопасности нацелена только на вступление в НАТО.

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    6 января 2025, 01:45 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Николаеве и Черкассах произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    СМИ сообщают об одном взрыве в Николаеве и о нескольких взрывах «в Черкассах и в окрестностях города», передает РИА «Новости».

    Напомним, взрыв также прогремел в Павлограде в Днепропетровской области Украины.

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    5 января 2025, 23:37 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Днепропетровской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Павлограде в Днепропетровской области Украины произошел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    СМИ сообщают о воздушной тревоге в регионе, передает РИА «Новости».

    Напомним, на днях на старом аэродроме Чернигова прогремели четыре взрыва.

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    6 января 2025, 04:58 • Новости дня
    Конгрессмен США призвал Трампа «не бросать Украину под автобус»

    Конгрессмен Маккол призвал Трампа при организации мирных переговоров «не бросать Украину под автобус»

    Tекст: Антон Антонов

    Для США недопустима потеря Украины, нужно предоставить ей рычаги в переговорах с Москвой, заявил американский конгрессмен Майкл Маккол.

    Маккол высказался о важности сохранения Украины в сфере влияния США. По его мнению, возможная потеря Украины для Вашингтона окажется «ужасным политическим решением». По словам конгрессмена, в таком случае США будут «в проигрышной позиции по отношению к России», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    Маккол подчеркнул, что Вашингтон должен предоставить Киеву больше рычагов в будущих переговорах с Москвой. Конгрессмен отметил, что это задача, которую должен решить избранный президент Дональд Трамп. Маккол выразил сомнения в эффективности текущей политики администрации Джо Байдена, заявив, что она не дала Украине достаточных рычагов для переговоров.

    Конгрессмен добавил, что Трамп намерен «положить конец» кнфликту на Украине и «провести мирные переговоры». «Мы все это поддерживаем, но это должно быть на условиях, которые не бросят Украину под автобус», – сказал конгрессмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет вернуть территории, вернувшиеся в состав России, но Украине необходимы гарантии безопасности. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский также смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.

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    Автор песен Носкова и Долиной погиб в зоне СВО
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    Завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны на 100 млн рублей

    Как отсутствие российского газа изменит Европу

    Транзит российского газа в Европу прекращен, Украина изменила реальность Старого Света. Последствия уже ощущаются: в Молдавии возникли колоссальные проблемы с электричеством и отоплением, а страны Евросоюза срочно ищут альтернативу украинскому транзиту. Подробности

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    Западные санкции сблизили Россию с соседями по СНГ

    2024 год оказался удачным для развития отношений России со странами СНГ. В первую очередь это проявилось в росте товарооборота, который в ряде случаев оказался рекордным. По мнению экспертов, тем самым Россия не только укрепляет свое положение как центр притяжения для стран-партнеров, но и впервые за долгие годы получает ощутимую пользу от такого сотрудничества. Подробности

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    Зачем ВС России новый род войск

    Беспилотные системы к третьему кварталу 2025 года будут выведены в отдельный род войск. По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, решение связано с возросшей ролью таких аппаратов в современных конфликтах. Что эти изменения будут означать на практике и какие возможности использования дронов они откроют? Подробности

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    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

    Весь прошедший год политики, эксперты и СМИ Запада пугали предстоящим «нападением» России на страны Прибалтики и Скандинавии. В качестве мотивов подобного указываются и «сущность России», и то, что население нашей страны – «зомби», и даже выдуманное стремление Москвы «восстановить границы Российской империи». На самом деле у Запада есть как минимум две причины, чтобы пугать население приграничных с Россией стран подобным сценарием. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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