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Полиции Южной Кореи делегировано право на арест президента
Антикоррупционное управление передало полиции право на арест президента Южной Кореи
Антикоррупционное управление Республики Корея делегировало полиции применение ордера на арест президента страны Юн Сок Еля, сообщили в управлении.
Ордер был выдан южнокорейским судом 31 декабря по запросу антикоррупционного управления. Срок действия ордера истекает 6 января, передает ТАСС.
«Этой ночью антикоррупционное управление передало Национальному управлению расследований применение ордера на арест подозреваемого Юн», – сообщило ведомство.
До этого предполагалось, что управление может подать заявление на новый ордер или продлить текущий.
Национальное управление расследований, которому передан ордер, является частью Национального агентства полиции Республики Корея.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях южнокорейские силовики прибыли арестовать Юн Сок Еля. Однако сначала военные, которые охраняют президента, заблокировали сотрудников прокуратуры на территории резиденции, а затем служба охраны президента отказала следователям в обыске. Управление антикоррупционных расследований решило обратиться к исполняющему обязанности президента Чхве Сан Моку с просьбой о содействии в аресте.