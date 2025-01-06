  • Новость часаЧисло жертв пожара в Кировской области возросло до восьми человек
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    ВСУ в Курской области используют в качестве пиротехники
    Премьера Британии обвинили в сокрытии массовых изнасилований
    Названы группы риска для тяжелого течения метапневмовируса
    Сирийские власти заретушировали кадры с Бербок (фото)
    В Раде допустили потерю Харькова из-за атак в Курской области
    Эксперт: Венгрия станет газовыми воротами в Европу вместо Украины
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    В США оценили серьезность идей Трампа «захватить» Панамский канал и Гренландию
    Нововоронежская АЭС сообщила о штатной работе после отражения атаки БПЛА
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    8 комментариев
    6 января 2025, 02:54 • Новости дня

    Грузовой поезд рухнул с мостом в реку в США

    Tекст: Антон Антонов

    Грузовой поезд с материалами для сельского хозяйства рухнул вместе с мостом в реку Мэрис в американском штате Орегон, сообщила полиция города Корваллис.

    В результате инцидента никто не пострадал. По данным KVAL, возможной причиной обрушения могло стать повреждение конструкции моста, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте контейнеровоз Dali врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Обрушение моста привело к жертвам. Ремонт моста оценили в несколько млрд долларов.

    5 января 2025, 06:48 • Новости дня
    Арестован генерал, высмеявший заявление Пашиняна о неисправных «Искандерах»

    Арестован экс-замглавы генштаба Армении Хачатрян по обвинению в служебной халатности

    Tекст: Денис Тельманов

    В Армении суд арестовал генерала Тирана Хачатряна, ранее уволенного после критики слов премьер-министра страны Никола Пашинян о якобы неисправных ракетах комплекса «Искандер».

    Суд постановил арестовать бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на два месяца по обвинению в служебной халатности, пишет РИА «Новости». Хачатрян высмеял премьер-министра Армении Никола Пашиняна в 2021 году за его заявления о комплексах «Искандер», после чего был освобожден от должности. Адвокаты генерала заявляют, что обвинения необоснованны и что его арест носит политический характер.

    В заявлении защиты отмечается, что судья Масис Мелконян игнорировал отсутствие достаточных оснований для ареста, несмотря на наличие 1200-страничного дела. Адвокаты также утверждают, что это один из редких случаев ареста по обвинению в совершении преступления средней тяжести. По их мнению, арест связан с активной политической позицией Хачатряна и попыткой назначить его виновным в поражении в войне.

    Хачатрян будет отбывать арест в СИЗО «Вардашен». По мнению адвокатов, приближается срок давности по данному делу, и их клиенту не грозит лишение свободы. Они считают, что к Хачатряну был применен дифференцированный подход, и его арест не направлен на обеспечение хода следствия, а является наказанием за политическую активность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2021 году, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Хачатрян высмеял заявление Пашиняна и отметил, что такое невозможно

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    5 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Курахово прекратил сопротивление

    Рогов сообщил о прекращении сопротивления ВСУ в Курахово

    Рогов: Гарнизон ВСУ в Курахово прекратил сопротивление
    @ Viacheslav Madiievskyi/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курахово гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестал оказывать организованное сопротивление, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, гарнизон ВСУ в Курахово, расположенном в западной части Донецкой Народной Республики, прекратил организованное сопротивление. Рогов подчеркнул: «Есть одиночные группы украинских боевиков. Идет зачистка западных окраин города», передает РИА «Новости».

    В пятницу Рогов сообщил, что ВС России начали боевые действия за освобождение села Петропавловка на западе ДНР.

    Ранее сообщалось, что российские войска фактически завершили зачистку украинских сил в районе южнее Курахова, находящихся в огневом мешке, сообщают силовые структуры, остаются лишь точечные очаги сопротивления. Командир 5-й бригады 51-й армии ВС России заявил, что зачистка промзоны в Курахово, освобожденной ранее, продолжалась всю новогоднюю ночь, что позволит российским войскам усилить позиции и продвинуться к западной границе ДНР.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    5 января 2025, 10:30 • Новости дня
    Трамп назвал «очень большую ошибку» Британии

    Трамп назвал отказ Британии от добычи нефти в Северном море ошибкой

    Трамп назвал «очень большую ошибку» Британии
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что планы Британии отказаться от добычи нефти и газа в Северном море являются серьезной ошибкой, отметив необходимость отказаться от ветряных мельниц.

    Трамп в соцсети Truth Social выразил недовольство планами Британии по отказу от добычи нефти и газа в Северном море. Трамп назвал это решение «очень большой ошибкой» и призвал власти страны открыть Северное море для добычи углеводородов. Он также подчеркнул, что Британии следует избавиться от ветряных мельниц, которые не оправдывают ожиданий, передает Газета.Ru.

    К своему сообщению Трамп прикрепил ссылку на заявление корпорации APA, связанной с американской нефтяной компанией Apache. В заявлении говорится, что из-за высоких налогов и экологических норм APA планирует прекратить свою деятельность в Северном море к 2029 году.

    Ранее сообщалось, что британские власти обеспокоены возможным ростом цен на энергию в связи с прекращением поставок российского газа через Украину, однако непосредственного влияния на рынок пока не ожидается.

    Times сообщает, что цены на газ уже выросли после прекращения поставок, вызывая опасения о возможном увеличении счетов за электроэнергию в Британии. Но британские правительственные источники заверяют, что страна изолирована от закрытия трубопровода, так как большую часть газа получает из Северного моря, а также в виде СПГ из США и Катара.

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    5 января 2025, 14:20 • Новости дня
    Российские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
    Российские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия попыталась провести контратаку на Курском направлении в воскресенье, часть группы уничтожена, сообщило Министерство обороны России.

    Около 9.00 мск штурмовая группа ВСУ из двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом попыталась атаковать в направлении хутора Бердин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Однако артиллерия и авиация российских войск нанесли поражение этой группе, уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Также ВС России поразили семь бригад противника у Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина и других.

    В течение суток российская авиация и артиллерия уничтожили живую силу и технику ВСУ в населенных пунктах как Курской, так и Сумской областей. Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, четыре танка, три БМП и несколько десятков других единиц техники.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 49 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия.

    В прошлые сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка.

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    5 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Сирийские власти заретушировали Бербок на фотографиях
    Сирийские власти заретушировали Бербок на фотографиях
    @ t.me/ALMHARAR

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Изображение министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и ее переводчиц на официальных фото со встречи с сирийскими политиками заретушировали.

    Изображение Бербок, а также двух переводчиц, сопровождавших ее, размыто до такой степени, что лица женщин нельзя опознать, передает ТАСС.

    Фото размещены в социальных сетях.

    Напомним, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Бербок во время ее визита в Дамаск. Сама Бербок назвала предсказуемым отказ от рукопожатия сирийских политиков.

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    5 января 2025, 09:30 • Новости дня
    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист Чей Боуз добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams
    @ US Army

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракеты ATACMS, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами ПВО, вошли в «список позора» наряду с немецкими Leopard и американскими Abrams, заявил журналист Чей Боуз.

    «[Ракеты], которые должны «изменить правила игры», добавились к танкам Leopard и Abrams в списке «опозорившихся», – заявил Боуз, передает РИА «Новости».

    Напомним, российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS, которые применили для атак вглубь России.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия в ответ на применение ATACMS может использовать баллистическую ракету «Орешник» или оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

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    5 января 2025, 11:40 • Новости дня
    Вспышка нового вируса перегрузила больницы Китая
    Вспышка нового вируса перегрузила больницы Китая
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека, вызывающего симптомы, схожие с другими вирусами, система здравоохранения страны оказалась перегружена, сообщают СМИ.

    Новый вирус вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом, включая поражение легких, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.

    В результате больницы оказались переполнены пациентами с ознобом, кашлем, болью в горле, слабостью и головокружением.

    Одновременно с метапневмовирусом в Китае циркулируют другие респираторные инфекции, включая грипп А, микоплазменную пневмонию и коронавирус.

    Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов ранее заявил, что грипп А(H1N1)pdm09, доминирующий в России в этом году, вызывает серьезные симптомы, такие как высокая температура и одышка, которые могут привести к осложнениям.

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    5 января 2025, 18:54 • Новости дня
    В горах Грузии вооруженные преступники напали на семейную пару из России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вооруженные преступники совершили нападение на российских туристов в селе Накра, расположенном на популярном туристическом маршруте в горах Грузии.

    Информационное агентство «Интерпрессньюс» сообщило, что в горах Грузии произошло вооруженное нападение на семейную пару из России. Преступление совершено в селе Накра Местийского муниципалитета, которое известно как часть популярного туристического маршрута.

    МВД Грузии начало расследование по статьям уголовного кодекса, предусматривающим наказания за грабеж и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. В настоящее время полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия в отношении двух молодых мужчин, подозреваемых в нападении.

    По данным телеканала «Мтавари», обнаружен автомобиль, на котором передвигалась семейная пара, а также установлено местонахождение женщины. Ее муж, к сожалению, на данный момент числится пропавшим без вести.

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    5 января 2025, 11:44 • Новости дня
    Der Spiegel: ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР

    Der Spiegel: Российская армия близка к контролю над ДНР и ЛНР, продвигаясь к Днепропетровской области

    Der Spiegel: ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия обходит Красноармейск (украинское название – Покровск) и приближается к административной границе Днепропетровской области, продолжая продвижение на запад, стремясь взять полностью под контроль территории ДНР и ЛНР, сообщили СМИ.

    Как пишет Der Spiegel, ВС России продолжают активное наступление на запад в ходе конфликта на Украине. Отмечается, что российские войска обошли город Красноармейск, и приблизились к административной границе Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Авторы отмечают, что российские силы движутся к цели взять под контроль территории ДНР и ЛНР. В статье подчеркивается, что даже Владимир Зеленский признал постоянное продвижение российской армии.

    Накануне обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке сообщил, что российская армия продвинулась на юг от Красноармейска, заняв восемь деревень, и находится рядом с Днепропетровской областью. Кроме того, Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе.

    В субботу российские войска освободили Надию в ЛНР. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки.

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    5 января 2025, 17:42 • Новости дня
    В Британии призвали расследовать роль Стармера в сокрытии изнасилований

    Фараж потребовал публичного расследования роли Стармера в сокрытии изнасилований девочек

    В Британии призвали расследовать роль Стармера в сокрытии изнасилований
    @ Li Ying/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил о необходимости расследования роли премьер-министра Британии Кира Стармера в сокрытии массовых изнасилований девочек в стране.

    Фараж призвал к публичному расследованию роли Стармера в сокрытии массовых изнасилований несовершеннолетних девочек. Он подчеркнул, что Стармер, занимая пост главы Королевской прокурорской службы, имел доступ к информации и должен нести ответственность за замалчивание этих преступлений, передает РИА «Новости».

    Газета Telegraph ранее сообщила о долгосрочной систематической сексуальной эксплуатации детей в Британии. По данным газеты, тысячи молодых девушек подвергались насилию, а их «бедственное положение» систематически замалчивалось в течение двух десятилетий. Газета утверждает, что подробности выкладывались не сразу, а постепенно, что создает впечатление о попытках скрыть масштабы трагедии.

    Фараж отметил необходимость тщательного расследования и заявил, что роль Кира Стармера, как главы правительства и бывшего руководителя Королевской прокурорской службы, должна стать частью национального публичного расследования. «То, что это пытались скрыть, что подробности давались по капле, а не одним большим всплеском, очевидно», – добавил он в интервью газете Telegraph.

    В пятницу американский миллиардер Илон Маск обвинил Стармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку. Лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок и представитель партии Reform UK Найджел Фараж также подвергли критике Стармера. Фараж отметил, что и консервативное правительство, руководившее страной до июля 2024 года, также не смогло защитить жертв

    По данным Би-би-си, только в Ротереме и Телфорде в период с конца 80-х годов ХХ века пострадали около 2,4 тыс. детей.

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    5 января 2025, 14:14 • Новости дня
    Оперштаб Кубани опроверг гибель 90% спасенных птиц

    Оперштаб Кубани назвал фейком гибель 90% птиц при транспортировке из Анапы

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о гибели 90% птиц, транспортируемых после разлива мазута в Анапе, подчеркнув, что на самом деле этот показатель не превышает 10%.

    Оперштаб Краснодарского края назвал фейком сообщения в социальных сетях и Telegram-каналах о гибели 90% птиц, спасенных в Анапе и транспортируемых на реабилитацию в Краснодар, пишет РИА «Новости». По данным штаба, гибель птицы во время транспортировки составляет менее 10%.

    По информации регионального министерства природы и департамента ветеринарии, загрузка птиц для транспортировки в центры реабилитации контролируется ветеринарами, орнитологами и сотрудниками профильных ведомств. Птицы, загрязненные мазутом, гибнут из-за интоксикации нефтепродуктами. В краснодарском «Сафари-парке» за все время транспортировки погибло менее 10% особей.

    В штабе также сообщили, что гибель птиц фиксируется из-за болезней и отравления кормовой базы мазутом. Всего в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута было спасено более 4,8 тыс. птиц.

    Пятнадцатого декабря 2024 года в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк, а в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. В результате в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Балаклавской бухте Севастополя обнаружили небольшое мазутное пятно после крушения танкеров, о чем сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Спасатели и добровольцы собрали почти 70 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта на пляжах Краснодарского края, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. В Анапе начал работу штаб для отлова птиц, загрязненных мазутом, где волонтеры могут получить экипировку и узнать места поиска пострадавших пернатых.

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    5 января 2025, 09:11 • Новости дня
    Летчик-испытатель Богдан рассказал, каким должен быть истребитель шестого поколения
    Летчик-испытатель Богдан рассказал, каким должен быть истребитель шестого поколения
    @ Андрей Катаев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребителю шестого поколения придется стать более незаметным во всех диапазонах, также для него нужен значительно более мощный силовой агрегат, рассказал летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) Сергей Богдан.

    Истребитель шестого поколения должен отвечать современным возросшим требованиям, для этого необходимо снизить его заметность во всех диапазонах, пояснил Богдан ТАСС.

    «Это достигается и благодаря использованию определенных материалов, и компоновочных форм конструкции», – уточнил летчик.

    Также такой самолет должен обладать силовой установкой со значительно улучшенными характеристиками – низким удельным расходом топлива и высокой тягой.

    «Какими бы мощными ни были двигатели, тяги всегда не хватает, лишней она не бывает», – добавил специалист.

    Он отметил, что создание самолета нового поколения весьма затратно, но у России есть продвижение в этом направлении.

    Ранее СМИ сообщали, что в Китае зафиксировали полет неизвестного истребителя, который может быть прототипом Baidi B-Type, вероятного истребителя шестого поколения.

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    5 января 2025, 18:29 • Новости дня
    Дети и пожилые оказались в группе риска метапневмовируса

    Дети до 5 лет и пожилые старше 65 лет могут тяжело перенести метапневмовирус

    Дети и пожилые оказались в группе риска метапневмовируса
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Тяжелое течение метапневмовируса особенно опасно для детей до пяти лет и пожилых людей старше 65 лет, а также лиц с иммунодефицитом, сообщил специалист Минздрава Владимир Чуланов.

    Владимир Чуланов, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, рассказал журналистам, что метапневмовирус представляет серьезную угрозу прежде всего для детей младше пяти лет и пожилых людей старше шестидесяти пяти лет, сообщает РИА «Новости». Также в группу риска входят люди с иммунодефицитом.

    Чуланов пояснил, что метапневмовирус, являясь одним из классических возбудителей ОРВИ, активно циркулирует по всему миру, в том числе в России. Он передается преимущественно воздушно-капельным путем, реже – контактно-бытовым. Вирус особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом.

    Симптомы инфекции напоминают обычное ОРВИ: кашель, насморк, повышение температуры и одышка. У взрослых метапневмовирус чаще протекает в легкой форме или бессимптомно. На 51-й неделе 2024 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составила 0,1 процента, что ниже, чем год назад.

    Недавно в Китае и Казахстане зафиксировали вспышки метапневмовируса. В Китае он занял второе место по распространенности после гриппа. В Казахстане с октября выявили 30 случаев заражения. Врачи выражают обеспокоенность ростом числа заболевших и распространением вируса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор проводит мониторинг ситуации с увеличением случаев метапневмовируса в Китае, отметив, что специфического лечения этой инфекции не существует, а профилактика включает меры личной гигиены.

    В Казахстане с начала эпидемического сезона выявлено 30 случаев метапневмовируса, который активно циркулирует в период пика заболеваемости ОРВИ и гриппом и передается преимущественно воздушно-капельным путем.

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    5 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Роспотребнадзор прокомментировал рост метапневмовируса в Китае

    Роспотребнадзор заявил о мониторинге ситуации с ростом метапневмовируса в Китае

    Роспотребнадзор прокомментировал рост метапневмовируса в Китае
    @ VCG/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роспотребнадзор сообщил о мониторинге ситуации с увеличением случаев метапневмовируса в Китае, отметив, что специфического лечения этой инфекции не существует, а профилактика включает меры личной гигиены.

    В пресс-службе ведомства указали, что специалисты активно мониторят эпидемиологическую обстановку, уделяя особое внимание числу заболевших. Ситуация находится под постоянным контролем ведомства, передает РИА «Новости».

    Метапневмовирусные инфекции не имеют специфического лечения, отметили в пресс-службе. Лечение направлено на облегчение симптомов, таких как кашель и другие признаки респираторных инфекций. Профилактическими мерами для снижения риска заражения являются регулярное мытье рук с мылом и избегание тесных контактов с лицами, имеющими симптомы простудных заболеваний.

    В воскресенье в Казахстане выявили 30 случаев метапневмовируса.

    Ранее сообщалось, что в Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека, вызывающего симптомы, схожие с другими вирусами, система здравоохранения страны оказалась перегружена.

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    5 января 2025, 21:50 • Новости дня
    В Раде допустили потерю Харькова и Днепропетровска из-за атак в Курской области

    Tекст: Олег Исайченко

    Генералам ВСУ необходимо показывать руководству Украины «вперед-вперед» и паразитировать на эйфории населения из-за атак в Курской области, лишь бы удержаться на своих должностях, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, в будущем это может привести к утрате Украиной Харькова, Днепропетровска и ряда других городов.

    Как отметила Безуглая, «россияне берут под контроль природные ресурсы, захватывают брошенные фортификации, продвигаются на десятки километров в день», поэтому в скором времени «фортеця Покровск» перестанет быть «фортецей» (крепостью Красноармейск – прим. газеты ВЗГЛЯД).

    Но, похоже, «защита Днепровско-Донецкого кластера природных ресурсов» и «реформа армии» не входят в число приоритетов украинского военно-политического руководства, добавляет депутат.

    «Генералам необходимо показать еще одно «вперед-вперед, доказать политическому руководству, что они незаменимы и прекрасно руководят ВСУ; паразитировать на краткосрочной эйфории и надеждах населения, чтобы дальше продержаться и ничего не менять. Чтобы скрыть свои преступления: то наступление на юге в 2023 году, то Курская область в 2024 году. И что теперь? Иллюзии», – указала она.

    В итоге эта «трагедия и абсурд» могут привести к тому, что украинская армия утратит Днепропетровск и Харьков, допускает Безуглая.

    Ранее немецкие СМИ указывали, что ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР. Как признали авторы журнала Der Spiegel, армия России обходит Красноармейск (украинское название – Покровск) и приближается к административной границе Днепропетровской области, продолжая продвижение на запад.

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    Главное
    Росгвардия показала кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области
    В горах Грузии вооруженные преступники напали на семейную пару из России
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Курахово прекратил сопротивление
    В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике метапневмовируса
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    Эксперты раскритиковали попытки выставить русских националистов британскими агентами

    Как отсутствие российского газа изменит Европу

    Транзит российского газа в Европу прекращен, Украина изменила реальность Старого Света. Последствия уже ощущаются: в Молдавии возникли колоссальные проблемы с электричеством и отоплением, а страны Евросоюза срочно ищут альтернативу украинскому транзиту. Подробности

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    Западные санкции сблизили Россию с соседями по СНГ

    2024 год оказался удачным для развития отношений России со странами СНГ. В первую очередь это проявилось в росте товарооборота, который в ряде случаев оказался рекордным. По мнению экспертов, тем самым Россия не только укрепляет свое положение как центр притяжения для стран-партнеров, но и впервые за долгие годы получает ощутимую пользу от такого сотрудничества. Подробности

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    Зачем ВС России новый род войск

    Беспилотные системы к третьему кварталу 2025 года будут выведены в отдельный род войск. По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, решение связано с возросшей ролью таких аппаратов в современных конфликтах. Что эти изменения будут означать на практике и какие возможности использования дронов они откроют? Подробности

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    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

    Весь прошедший год политики, эксперты и СМИ Запада пугали предстоящим «нападением» России на страны Прибалтики и Скандинавии. В качестве мотивов подобного указываются и «сущность России», и то, что население нашей страны – «зомби», и даже выдуманное стремление Москвы «восстановить границы Российской империи». На самом деле у Запада есть как минимум две причины, чтобы пугать население приграничных с Россией стран подобным сценарием. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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