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Армянский военный вертолет тушил пожар в нацпарке
Вертолет Минобороны Армении помогал тушить пожар в Дилижанском нацпарке
На территории Дилижанского национального парка в Армении, возле села Ахавнаванк, вспыхнул пожар, к тушению которого был привлечен армейский вертолет.
Армейский вертолет был привлечен для тушения пожара на территории Дилижанского национального парка в Армении? сообщает РИА «Новости».. Вертолет Минобороны помогал бороться с огнем близ села Ахавнаванк, где пламя угрожало уникальной 400-летней тисовой роще и одноименному монастырскому комплексу XII-XIII веков.
По данным пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саркисяна, на помощь наземным подразделениям прибыли около 140 пожарных, что позволило локализовать пожар к 15.32 по местному времени. Сообщение о возгорании поступило утром 5 января, огонь разгорелся в горах близ сел Ахавнаванк в Тавушской области и Дзораванк в Гегаркуникской области.
Как стало известно, задействование армейского вертолета стало необходимым из-за сложного рельефа и угрозы распространения огня на соседние участки национального парка, что могло нанести значительный ущерб местной флоре и фауне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на армяно-грузинской границе у контрольно-пропускного пункта «Баграташен» произошел инцидент на складе с пиротехникой, в результате которого пострадали несколько человек.