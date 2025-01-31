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В мэрии Еревана устроили драку из-за тарифов на транспорт
Чиновники подрались в мэрии Еревана при обсуждении повышения тарифов на транспорт
В ходе заседания Совета старейшин Еревана вспыхнула массовая драка при обсуждении нового тарифа на транспорт, который может вырасти до 150 драмов за поездку.
Все началось с перепалки между депутатами, которая быстро переросла в физическое противостояние. Мэр Еревана Тигран Авинян вынужден был вызвать полицию, чтобы разнять участников конфликта. Полиция силой вывела из зала представителя оппозиционной фракции «Мать Армения» Самвела Акопяна, передает ТАСС.
На заседании Совета старейшин планировалось утвердить повышение тарифа на общественный транспорт до 150 драмов за поездку. Ранее этот тариф составлял 100 драмов. Власти Еревана уже предпринимали попытки увеличить стоимость проезда до 300 драмов, однако столкнулись с сопротивлением со стороны общественности и других политических фракций.