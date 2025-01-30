Совет ЕС продлил мандат наблюдательной миссии в Армении

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно заявлению Совета, новый срок полномочий миссии истекает 19 февраля 2027 года, передает РИА «Новости». На продолжение миссии выделено 44 млн евро.

Основная задача миссии заключается в наблюдении и подготовке докладов о ситуации на местах. Брюссель надеется, что это поможет укрепить безопасность в конфликтных зонах и восстановить доверие между Арменией и Азербайджаном.

На данный момент в миссии работают около 200 человек. В ее состав входят как иностранные специалисты, так и сотрудники, принятые на работу на месте.

Ранее в МИД заявили о беспокойстве России в связи с деятельностью миссии ЕС в Армении. Глава ведомства Сергей Лавров указывал на превращение миссии ЕС в Армении в миссию НАТО.