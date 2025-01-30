Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Совет ЕС продлил мандат наблюдательной миссии в Армении
Совет Европейского союза объявил о продлении мандата гражданской миссии на армяно-азербайджанской границе до 2027 года, выделив на ее деятельность 44 млн евро.
Согласно заявлению Совета, новый срок полномочий миссии истекает 19 февраля 2027 года, передает РИА «Новости». На продолжение миссии выделено 44 млн евро.
Основная задача миссии заключается в наблюдении и подготовке докладов о ситуации на местах. Брюссель надеется, что это поможет укрепить безопасность в конфликтных зонах и восстановить доверие между Арменией и Азербайджаном.
На данный момент в миссии работают около 200 человек. В ее состав входят как иностранные специалисты, так и сотрудники, принятые на работу на месте.
Ранее в МИД заявили о беспокойстве России в связи с деятельностью миссии ЕС в Армении. Глава ведомства Сергей Лавров указывал на превращение миссии ЕС в Армении в миссию НАТО.