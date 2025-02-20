Казахстан оштрафовал лидера ЛГБТ-сообщества на 780 долларов

Лидера ЛГБТ-сообщества в Казахстане оштрафовали за незарегистрированное объединение

Tекст: Мария Иванова

Суд в Казахстане признал Гульзаду Сержан виновной по ч. 9 ст. 489 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Ей назначили штраф в размере 393,2 тыс. тенге (примерно 780 долларов) за руководство незарегистрированным общественным объединением, ообщает ТАСС.

Портал «Власть» приводит слова судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям, который постановил взыскать 100 месячных расчетных показателей в доход государства. Сержан была признана лидером местного ЛГБТ-сообщества «Феминита», что стало основанием для наказания.

13 февраля департамент полиции Алма-Аты сообщил о доставке Гульзады Сержан и Жанар Секербаевой, основателей «Феминиты», для разбирательства после жалоб местной жительницы на незаконное мероприятие. Полицейские заявили, что протокол был составлен после мониторинга соцсетей и запроса из департамента юстиции, подтвердившего отсутствие регистрации организации. На суде Сержан заявляла, что не считает себя руководителем объединения.

Напомним, в минувшие выходные первого открытого имама-гомосексуалиста Мухсина Хендрикса застрелили в ЮАР неизвестные вооруженные преступники у города Гебеха.

На этой неделе житель Кузбасса, осужденный на 18 лет за сексуальные преступления, получил новый срок за вовлечение других заключенных в экстремистскую деятельность ЛГБТ.

Кроме того Таганский суд Москвы наложил штраф в 1 млн рублей на телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ среди детей, признав его виновным в нарушении статьи о распространении информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.