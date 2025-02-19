Заключенный в Кузбассе получил новый срок за поддержку ЛГБТ

Жителю Кузбасса увеличили срок за вовлечение заключенных в запрещенное движение ЛГБТ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Житель города Гурьевска в Кузбассе, уже осужденный на 18 лет лишения свободы за сексуальные преступления против несовершеннолетних, увеличил свой срок за вовлечение других заключенных в движение ЛГБТ, сообщает РИА «Новости». УФСБ и ГУФСИН по Кемеровской области пресекли его противоправную деятельность.

Заключенный, отбывая наказание в колонии строгого режима, привлекал других заключенных к деятельности экстремистской организации. На основе материалов, предоставленных УФСБ, СУ СК региона возбудил уголовное дело по статьям об организации деятельности экстремистской организации.

Яйский районный суд Кемеровской области признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. К этому сроку добавили частично неотбытое наказание, что в итоге определило новый срок в пятнадцать лет с ограничением свободы на два года. Основное наказание будет отбываться в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве зарегистрировал протокол о ЛГБТ-пропаганде на «ТВ Центр» по итогам рассмотрения соответствующего дела. Суд оштрафовал телеканал ТВЦ на 1 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду. Также сообщалось, что экс-жену актера Епифанцева Веденскую решили проверить на пропаганду ЛГБТ.