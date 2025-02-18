Суд оштрафовал ТВЦ на 1 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду

ТВЦ оштрафован на 1 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду среди детей

Tекст: Мария Иванова

Таганский суд оштрафовал канал «ТВ Центр» на 1 млн рублей. В пресс-службе суда пояснили, что телеканал был признан виновным по ст. 6.21.2 КоАП РФ, касающейся распространения информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних или способной вызвать желание сменить пол, сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда отметили, что назначено наказание в виде административного штрафа. Движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено, что стало одной из причин принятия данного решения.

Это не первый случай, когда российские суды принимают меры в отношении медиа за нарушение законодательства о защите детей от информации, способной нанести вред их здоровью и развитию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 января Таганский суд зарегистрировал административный протокол против телеканала «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что бывшую жену Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую могут проверить на пропаганду ЛГБТ.

Между тем компания Disney решила обновить программу DEI («разнообразие, равенство и инклюзивность») и изменить содержание предупреждений перед мультфильмами.