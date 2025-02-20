Захарова высмеяла заявления Макрона о гарантиях безопасности в Европе

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она высмеяла заявления Макрона о его намерении взять на себя ответственность за мир и безопасность в Европе.

Дипломат отметила, что президент Франции, по сути, пытается позиционировать себя как защитника континента, что напоминает о «призраке наполеонизма».

Захарова также подняла вопрос о роли Зеленского, который ранее заявлял, что является лидером любых переговоров, и как его не восприняли в ЕС.

Ранее Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта.

Также Макрон выразил уверенность, что мир на Украине возможен только через переговоры.

Париж и Лондон обсуждают возможность отправки экспертов или военных на Украину вне зоны конфликта после заключения мирного соглашения, отметил президент Франции Эммануэль Макрон.