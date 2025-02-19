Макрон заявил о необходимости переговоров для разрешения конфликта на Украине

Tекст: Александра Юдина

Макрон заявил о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией для разрешения конфликта на Украине, передает Ura.ru.

то заявление он сделал в своих соцсетях, подчеркнув, что только через диалог можно достичь устойчивого мира в регионе.

Это мнение было озвучено после переговоров с президентом Бразилии Лулой да Силвой, который также поддержал идею мирных решений.

Ранее Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта.

Напомним, на прошлой неделе состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Во вторник в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Переговоры России и США вызвали бурную негативную реакцию в Европе. Макрон созвал саммит европейских лидеров в попытке выработать ответ на давление со стороны Вашингтона.

Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.