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    Украина создает новый образ «победы» над Россией
    Трамп заявил о козырях России в переговорах по Украине
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    Ответ мастеров культуры. Как СВО изменила художественную жизнь России
    Российские войска заняли центр Новоочеретоватого на западе ДНР
    Трамп обвинил Киев в срыве сделки по ископаемым на Украине
    Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на Трампа
    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области
    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Подвиг русского солдата сделал возможными переговоры в Эр-Рияде

    С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

    18 комментариев
    20 февраля 2025, 08:39 • Новости дня

    Пожар в институте на юге Москвы потушен

    Пожар в Институте вычислительной техники в Москве полностью ликвидирован

    Tекст: Мария Иванова

    Пожар в здании Института вычислительной техники на Варшавском шоссе потушен; инцидент произошел на площади 1,5 тыс. кв. метров, в ликвидации участвовали более 170 сотрудников МЧС и вертолет.

    Пожар в здании Института вычислительной техники на Варшавском шоссе в Москве полностью потушен, передает РИА «Новости». Инцидент обошелся без пострадавших, сообщил МЧС.

    Возгорание произошло поздно вечером накануне и охватило площадь в 1,5 тыс. кв. метров.

    До прибытия спасателей здание покинули 30 человек. Внутри здания находились баллоны с гелием, что создавало дополнительную опасность. В борьбе с огнем задействовали более 170 сотрудников и 50 единиц техники, включая вертолет.

    Пожар удалось локализовать на площади в 1,5 тыс. кв. метров, а затем полностью ликвидировать. Причины возгорания пока не установлены. МЧС продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

    Накануне сообщалось, что в Москве загорелось здание филиала Института точной механики и вычислительной техники им. Лебедева, для борьбы с огнем задействовали авиацию и пожарный поезд.

    Напомним, в начале февраля в Москве загорелось здание бывшего электрозавода, где находились студии и мастерские.

    19 февраля 2025, 14:22 • Новости дня
    Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге

    Зеленский ответил Трампу, что поменять его сейчас не получится

    Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг заявления президента США о низком рейтинге, заявив о 57% доверия по данным Киевского международного института социологии (КМИС), и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    Зеленский отреагировал на слова президента США, который заявил, что его рейтинг доверия составляет всего 4%, пишет украинское издание «Страна».

    В ответ глава киевского режима привел данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому, по его словам, его поддержка составляет 57%. «Сегодня вышел рейтинг КМИС с 57% доверия ко мне», – заявил Зеленский. Он выразил убеждение, что цифра в 4% якобы является дезинформацией, поступающей от России. По его словам, существуют доказательства обсуждения таких данных между американскими и российскими сторонами.

    Он добавил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Кроме того, Зеленский выразил свое возмущение по поводу высказываний президента США, обвинив его в том, что он «живет в дезинформационном пространстве».

    Отмечается, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, был опубликован спустя несколько часов после заявления американского лидера о низкой поддержке Зеленского на Украине. Исследование показало, что за последние два месяца, с декабря 2024 года по февраль 2025 года, рейтинг доверия к украинскому лидеру вырос с 52% до 57%, хотя до этого он демонстрировал устойчивое снижение.

    Президент США ранее заявил, что позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что резкая критика Киева главой Белого дома Дональдом Трампом говорит о том, что нынешняя украинская власть обречена.

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    19 февраля 2025, 17:27 • Новости дня
    Автопроизводитель из Кореи заявил о начале сборки кроссоверов в России

    Южнокорейский автопроизводитель KGM анонсировал начало производства в России

    Автопроизводитель из Кореи заявил о начале сборки кроссоверов в России
    @ Laurent Sanson/Psnewz/Zuma/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Южнокорейский концерн KGM планирует начать сборку кроссоверов в России с марта 2025 года, предлагая модели по цене от 3,59 млн рублей.

    На пресс-конференции в Москве генеральный директор «Рэкс Моторс» Виталий Осипов сообщил о планах компании KGM, ранее известной как SsangYong, начать производство автомобилей на территории России, передает «Комсомольская правда».

    Старт производства запланирован на март 2025 года. Первоначально будут выпускаться четыре модели кроссоверов – Torres, Tivoli, Korando и Rexton, которые уже зарегистрированы и представлены на российском рынке.

    Цены на модели будут варьироваться от 3,59 млн рублей за Tivoli до 6,79 млн рублей за Rexton. Каждая из машин будет иметь гарантию на пять лет или 100 тыс. километров пробега.

    Осипов отметил, что пока новых и уникальных моделей производиться не планируется, компания сосредоточится на уже проверенных кроссоверах, которые пользуются спросом.

    Ранее концерн Changan начал переговоры о запуске контрактной сборки своих автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде, что может укрепить его позиции на российском рынке.

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    19 февраля 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский против США: чья возьмет?

    Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

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    19 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что ему час назад доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

    «Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад, – сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем.

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    19 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому

    Daily Mail: Вэнс пообещал, что выпады Зеленского в адрес президента США «обернутся против него же»

    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Pess

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что публичные нападки Владимира Зеленского на президента США могут обернуться против него самого, передает РИА «Новости». Вэнс подчеркнул, что критика Трампа в публичном пространстве – это «ужасный способ» взаимодействия с администрацией США и не приведет к изменению мнения Трампа.

    В Белом доме также предупредили, что президент США не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского.

    Издание отмечает, что обострение риторики между Киевом и Вашингтоном происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Вэнса, Зеленский получает «неправильные советы» о взаимодействии с новой администрацией и привык к условиям, где его действия не подвергались критике.

    Вэнс также подчеркнул, что конфликт должен завершиться как можно скорее. Он отметил, что политика президента США основывается на его четком геополитическом видении, а не «на российской дезинформации».

    Президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять свою страну.

    Зеленский отверг обвинения Трампа в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала, что происходит в отношениях между США и Украиной.

    Коментарии (9)
    19 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Суд удовлетворил требования бывших сотрудников российского Google в приоритетном порядке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Арбитражный суд Москвы принял решение удовлетворить требования бывших сотрудников ООО «Гугл» в приоритетном порядке по отношению к другим кредиторам, включая телеканалы.

    Арбитражный суд Москвы, по данным «Ведомости», принял решение удовлетворить в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО «Гугл». Решение было принято после обращения конкурсного управляющего компании Валерия Таляровского, который указывал на нарушение законодательства России со стороны Google LLC и рост текущих обязательств ООО «Гугл».

    В заявлении Таляровского подчеркивается, что неисполнение судебных актов Google LLC приводит к невозможности удовлетворить требования работников. Общая сумма задолженности по зарплате и компенсациям составляет около 480 млн руб., в то время как требования телеканалов и других текущих кредиторов превышают капитализацию Alphabet.

    Бывшие сотрудники поддержали заявление управляющего, указав на отсутствие в законодательстве механизма изменения очередности в подобных ситуациях. Они также отметили, что требования телеканалов достигают фантастических значений – 2,8 дуодециллиона руб., что исключает справедливое удовлетворение требований.

    На заседании суда юрист обратил внимание на нереалистичность суммы требований телеканалов. Суд поддержал позицию арбитражного управляющего, отметив, что такие суммы вызваны отказом Google исполнять судебные решения. Решение суда может стать прецедентом в российской правоприменительной практике.

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    19 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Названы сроки возвращения американских компаний в Россию

    Глава РФПИ Дмитриев предположил возвращение американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года

    Названы сроки возвращения американских компаний в Россию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Процесс возвращения американских компаний на российский рынок будет непростым из-за того, что многие ниши уже заняты, Российский фонд прямых инвестиций прогнозирует, что это случится во втором квартале 2025 года, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что РФПИ прогнозирует возвращение ряда американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года, передает ТАСС.

    Однако, по словам главы РФПИ Дмитриева, возвращение компаний будет сопровождаться трудностями, так как с момента их ухода рынок претерпел значительные изменения, многие ниши заняты.

    Согласно данным, предоставленным Дмитриевым, американские компании понесли значительные потери в различных секторах экономики. В IT и медиа потери составили 123 млрд долларов, в потребительском секторе и здравоохранении – 94 млрд долларов, финансовые компании потеряли 71 млрд долларов, промышленность – 26 млрд долларов, а энергетика – 10 млрд долларов. Общие потери американских компаний оцениваются в 324 млрд долларов.

    Ранее Дмитриев заявил, что американский бизнес потерял свыше 300 млрд долларов на фоне ухода из России.

    Глава РФПИ также заявил о сильном ударе по США из-за санкций против России.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях.

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    19 февраля 2025, 11:52 • Новости дня
    Рар: Макрон в истерике из-за переговоров России и США

    Германский политолог Рар: Планы Макрона создать «антитрамповский интернационал» рушатся

    Рар: Макрон в истерике из-за переговоров России и США
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, понимая, что путь к конфронтации с США – путь в никуда. Только Макрон этого пока не осознает, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции провести новую встречу по Украине с 11 странами ЕС и Канадой.

    «Макрон в полной истерике. Он хочет сколотить «антитрамповский интернационал» для спасения «либеральной Европы». Изначально казалось, что вместе с Лондоном и Берлином ему удастся быстро создать европейскую армию, дистанцировать Европу от НАТО, создать новый альянс для поддержки Украины. Но все его планы рушатся», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «У Европы кончились деньги на спасение Украины. Шольц отказал Макрону в усилении помощи Украине, хотя вчера еще говорил обратное. Видимо, европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, понимая, что путь к конфронтации с США – путь в никуда. Только Макрон этого пока не осознает», – продолжил собеседник.

    По его словам, вместо того чтобы влиться в процесс по урегулированию конфликта на Украине, политик пытается усилить противостояние на стороне Киева. «На удивление либеральных элит Запада, Трамп, по-видимому, действительно договаривается с Путиным о мире», – считает аналитик.

    «Для французов это неприемлемо, они понимают, что их и ЕС в этом процессе полностью маргинализируют. Можно ожидать сенсацию: США согласятся с требованиями России не расширять дальше НАТО и заставят Зеленского провести выборы, на которых он с треском проиграет», – детализировал эксперт. В заключение Рар допустил, что после этого Россия может согласиться остановить боевые действия по нынешней границе фронта и перейти к переговорам с Киевом.

    Франция планирует провести в среду вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности. На этот раз приглашены европейские страны, не присутствовавшие на первом саммите, и союзник по НАТО – Канада, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

    Во встрече примут участие Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко объяснил газете ВЗГЛЯД, почему первый неформальный саммит по Украине в Париже закончился провалом. Встреча стала ответом на переговоры России и США, которые вызвали оцепенение Европы.

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    19 февраля 2025, 22:40 • Новости дня
    Шольц назвал сторонников увеличения помощи Киеву «провинциальными придурками»

    Шольц поругался с немецкими депутатами и назвал сторонников увеличения помощи Киеву «непатриотичными придурками»

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил на критику своей политики в отношении Украины, а требующих увеличить помощь Киеву назвал «непатриотичными провинциальными придурками», пишет Politico со ссылкой на депутата от партии «Зеленых» Себастьяна Шефера.

    Как пишет Politico, Шольц «оказался в центре пристального внимания из-за буйного нрава», передает РИА «Новости».

    Шефер рассказал, что инцидент произошел в январе на мероприятии в канцелярии Шольца, где обсуждался вопрос увеличения помощи Украине. Немецкие депутаты, в том числе Шефер, настаивали на необходимости увеличения поддержки Киева и обвинили канцлера в медлительности по вопросу поставок вооружений. Они заявляли, что вклад Германии якобы слишком мал, учитывая ее ВВП.

    В ответ на это Шольц не сдержал эмоций. «Канцлер ответил бранью, заявив, что только «антипатриотичные провинциальные придурки» будут делать такие заявления», – сообщает Politico.

    Другой источник издания, который также был на мероприятии, сообщил, что канцлер выругался дважды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину до утверждения плана мира. Шольц также призвал прекратить гонки вооружений для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.

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    20 февраля 2025, 01:54 • Новости дня
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    @ кадр из видео «Tucker on X»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти журналиста и блогера Гонсало Лиры – американского гражданина, который подвергался пыткам и умер в украинской тюрьме.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) под сообщением о том, что год назад «Украина заключила в тюрьму и убила Гонсало Лиру, американского журналиста, который критиковал Зеленского» Маск оставил комментарий: «Зеленский убил американского журналиста!».

    Еще в 2023 году Маск попросил Зеленского объясниться насчет содержания в заключении Лиры. Маску ответила СБУ. По версии СБУ, задержанный в мае 2023 года Лира систематически оправдывал СВО, в своих видео поддерживал Россию. Его обвинили по статье об «оправдании агрессии» России против Украины. СБУ заявила, что блогера отпустили под домашний арест, но он попытался сбежать через границу с Венгрией.

    Лира восемь месяцев находился в заключении, где подвергался пыткам, не получая должной медпомощи. В январе 2024 года Госдеп подтвердил, что Лира скончался в украинской тюрьме. При этом Госдеп весной 2024 года в докладе о ситуации с правами человека в России и на Украине проигнорировал смерть Лиры.

    Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, «Киеву позволяют даже пытать американцев, все набрали в рот воды». Ранее Лира за свою деятельность стал объектом преследования со стороны боевиков украинского националистического подразделения «Кракен».

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    19 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Скачко: Трамп дал сигнал, что политические дни Зеленского сочтены

    Политолог Скачко: После резкой критики Трампа политические дни Зеленского сочтены

    Скачко: Трамп дал сигнал, что политические дни Зеленского сочтены
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Резкая критика Киева главой Белого дома Дональдом Трампом говорит о том, что нынешняя украинская власть обречена. Единственный вопрос – уйдет ли Владимир Зеленский со своего поста самостоятельно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер высказался за проведение президентских выборов на Украине.

    «Позиция Трампа по рейтингам Зеленского показывает, что Штаты намерены урегулировать конфликт, но при условии, что итоговый договор будет подписан безупречным в плане легитимности руководителем Украины. Что интересно, позиция во многом обусловлена реальностью, ведь рейтинги Зеленского сейчас катастрофически низкие», – отметил политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский находится в положении политического цугцванга, когда любое действие ведет к ухудшению ситуации – как его личной, так и страны в целом. Нынешняя украинская власть упустила момент, когда можно было сесть за стол переговоров на более-менее выгодных для них условиях. Киев выбрал войну», – подчеркнул он.

    «Однако прекращения конфликта хотят все, за исключением разве что некоторых военных, националистов и бизнесменов, делающих на происходящем деньги. Не удивлюсь, что это и есть те 4%, а которых говорил глава Белого дома», – иронично заметил аналитик.

    «Слова американского лидера звучат как сигнал о том, что политические дни Зеленского сочтены», – спрогнозировал спикер. Он при этом обратил внимание на то, как украинская пресса пытается подавать заявления Трампа, во многом искажая их. «Я ничего другого и не ожидал», – заключил Скачко.

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, указав что его «рейтинг одобрения упал до 4%». «Разве народу Украины не нужны выборы?» – приводит Axios слова американского лидера.

    Глава Белого дома выразил «разочарование» жалобами украинских властей на то, что их не пригласили на встречу с Россией в Саудовской Аравии. «У них было три года, они давно могли бы заключить сделку», – сказал президент США.

    Трамп добавил, что стал «гораздо более уверен» в шансах заключения мирного соглашения после саммита в Эр-Рияде, и допустил встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля. Зеленский же возмутился отсутствию его на переговорах и отложил поездку в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать «легитимности» российско-американской встрече, сообщает Reuters.

    Между тем замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский, словно «крыса, загнанная в угол», будет действовать непредсказуемо.

    На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он указал, что США, являющиеся основным покровителем киевского режима, проявили недовольство Зеленским. По словам Медведева, Зеленский будет готов на любые провокации, чтобы сорвать мирное урегулирование, вплоть до применения «грязной бомбы».

    Для решения обозначенных проблем Медведев призывает к «дератизации», подразумевая под этим устранение влияния нынешнего украинского руководства. Он считает, что именно те, кто ранее поддерживал Украину, должны теперь взять на себя ответственность за изменения.

    Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты оценили итоги переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

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    19 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа

    Лавров: Президент США не скрывает мнения о «жалкой личности» Зеленского

    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США является политиком, который не скрывает своего мнения о таких «жалких личностях», как Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свое мнение о президенте США и его отношении к некоторым мировым лидерам. Лавров подчеркнул, что американский лидер является абсолютно самостоятельным политиком, который привык выражать свои мысли и мнения прямо и открыто, передает ТАСС.

    «Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях, наподобие господина Зеленского», – заявил Лавров.

    Ранее президент США раскритиковал Владимира Зеленского, указывая на его низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Политолог Владимир Скачко отметил, что эта резкая критика со стороны Трампа свидетельствует о том, что нынешняя украинская власть обречена.

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    19 февраля 2025, 18:03 • Новости дня
    Американцы рассказали о жизни в России и удивились экономике

    Переехавшие в Россию американцы рассказали, что выбрали страну из-за идеологии и возможностей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Элизабет и Эндрю, американцы, переехавшие в Россию, объяснили, что выбрали эту страну из-за ее традиционных ценностей, масштабов, экономических возможностей и культурного многообразия, что отличает ее от США.

    Они отметили, что им не нравилось направление, в котором двигались США, и Россия привлекла их своим следованием традиционным ценностям, передает РИА «Новости».

    Кроме идеологических причин, они также подчеркнули важность русского языка, масштабов страны и ее культурного многообразия. Эндрю добавил, что Россия, несмотря на множество санкций, успешно с ними справляется благодаря сильной экономике. Он отметил, что для трудолюбивых англоязычных людей здесь нет препятствий в поиске работы и обеспечении семьи.

    Ранее гражданин Германии Лев Зейбель, проживающий в Калужской области, получил российский паспорт после того, как обратился к президенту с просьбой о содействии в получении гражданства.

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    19 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Полиция начала проверку сообщения о массовой драке в комплексе «Москва-сити»

    Столичная полиция приступила к проверке информации о драке в районе торгово-развлекательного центра «Афимолл» в «Москве-сити».

    По предварительным данным, в конфликте могли участвовать около 50 человек, передает ТАСС. Согласно сведениям пресс-службы ГУ МВД России по Москве, сообщение о драке поступило в полицию, после чего на место были направлены наряды. Однако по их прибытии никаких следов противоправных действий зафиксировано не было.

    В настоящее время полицейские продолжают отрабатывать прилегающую территорию для выяснения возможных обстоятельств происшествия. Также проводится анализ видеозаписей с камер наружного наблюдения в целях установления возможных участников инцидента.

    В сентябре после массовой драки со стрельбой на севере Москвы задержали более 20 человек. В октябре в Сочи полиция задержала 23 мужчин, устроивших драку из-за девушки, в результате чего пострадал 17-летний подросток. В ноябре киргизские мигранты устроили массовую драку в Москве из-за проститутки.

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    19 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Пашинян назвал армян «безгосударственной нацией»

    Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции Армении

    Пашинян назвал армян «безгосударственной нацией»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил разработку новой конституции страны, указав на нелегитимность существующей в общественном восприятии.

    Пашинян выступил с инициативой принятия новой конституции, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение политика, транслировавшееся по местным телеканалам. Он подчеркнул, что все референдумы, связанные с текущей конституцией, воспринимаются обществом как нелегитимные. По его мнению, новая конституция необходима для перехода от состояния «безгосударственной нации» к функционированию «государственно-образованного народа».

    Ранее Пашинян уже озвучивал политическую цель создания новой конституции, которая будет тесно связана с гражданами Армении. Тем не менее, оппозиция обвиняет его в удовлетворении требований Азербайджана, касающихся исключения из основного закона упоминания о Декларации о независимости, включающей Нагорный Карабах. Пашинян признал этот регион частью Азербайджана, что вызвало подозрения в уступках Баку.

    Ранее Эрдоган дал сигнал о возможности участия в будущих выборах, заявив о готовности баллотироваться на президентский пост в разговоре с известным певцом Ибрагимом Татлысесом.

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    19 февраля 2025, 14:42 • Новости дня
    Канада призвала Европу объединиться против Трампа

    Глава МИД Канады Жоли предупредила Европу о политической угрозе от администрации США

    Канада призвала Европу объединиться против Трампа
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли завершила поездку по Европе, заявив, что уведомила европейских союзников о политической угрозе, которую нынешняя администрация США представляет для Канады, и призвала к координации действий.

    В Брюсселе Жоли рассказала, что многие европейские коллеги не осведомлены о ситуации в США и Канаде. Она отметила, что европейцы не выступают открыто против угроз президента США аннексировать Канаду или ввести тарифы из-за собственных сложностей в отношениях с Вашингтоном, передает CBC.

    Жоли подчеркнула важность своего визита в Европу для обсуждения совместной реакции на тарифы и защиты национальной безопасности и суверенитета. Министр заявила, что несмотря на шутки американских сенаторов о возможной аннексии Канады, это не смешно и является вопросом уважения к стране и ее народу.

    Кроме того, Жоли подтвердила, что вопрос о возвращении России в G7 остается закрытым для Канады, несмотря на заявление главы США о желании вернуть Россию в группу.

    Канада также была приглашена на второй французский саммит по Украине и европейской безопасности после того, как президент Франции Эммануэль Макрон созвал первый саммит без участия некоторых европейских стран, включая Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский политолог Александр Рар сказал, что европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, осознав, что конфронтация с США – путь в никуда, но только президент Франции Эммануэль Макрон этого пока не осознает.

    Также сообщалось, что Франция организует вторую встречу с участием 11 европейских стран и Канады для обсуждения европейской безопасности на Украине в гибридном формате.

    Между тем Канада готова дать жесткий и однозначный ответ на введенные США пошлины на сталь и алюминий для защиты канадских рабочих.

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