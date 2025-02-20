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Пожар в институте на юге Москвы потушен
Пожар в Институте вычислительной техники в Москве полностью ликвидирован
Пожар в здании Института вычислительной техники на Варшавском шоссе потушен; инцидент произошел на площади 1,5 тыс. кв. метров, в ликвидации участвовали более 170 сотрудников МЧС и вертолет.
Пожар в здании Института вычислительной техники на Варшавском шоссе в Москве полностью потушен, передает РИА «Новости». Инцидент обошелся без пострадавших, сообщил МЧС.
Возгорание произошло поздно вечером накануне и охватило площадь в 1,5 тыс. кв. метров.
До прибытия спасателей здание покинули 30 человек. Внутри здания находились баллоны с гелием, что создавало дополнительную опасность. В борьбе с огнем задействовали более 170 сотрудников и 50 единиц техники, включая вертолет.
Пожар удалось локализовать на площади в 1,5 тыс. кв. метров, а затем полностью ликвидировать. Причины возгорания пока не установлены. МЧС продолжает расследование обстоятельств произошедшего.
Накануне сообщалось, что в Москве загорелось здание филиала Института точной механики и вычислительной техники им. Лебедева, для борьбы с огнем задействовали авиацию и пожарный поезд.
Напомним, в начале февраля в Москве загорелось здание бывшего электрозавода, где находились студии и мастерские.