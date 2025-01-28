Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Лавров обвинил гендиректора ЮНЕСКО в соучастии в информационной войне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле в соучастии в информационной войне против правды из-за ее отказа осуждать убийства российских журналистов.
Лавров на заседании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО обвинил генерального директора организации Одре Азуле в соучастии в «информационной войне против правды», передает ТАСС.
Министр считает, что отказ Азуле соблюдать мандат по защите безопасности журналистов и осуждать их убийства фактически делает ее соучастницей этой войны.
Лавров также отметил, что секретариат ЮНЕСКО позорно молчит об уничтожении памятников, связанных с российским культурным наследием в Прибалтике и на Украине.
Министр подчеркнул, что такие действия подыгрывают киевским властям и их западным покровителям. В качестве примера он привел демонтаж памятников Екатерине Великой и Григорию Потемкину в Одессе, который произошел вскоре до объявления района объектом всемирного наследия.
Секретариат ЮНЕСКО, по словам Лаврова, обслуживает интересы тех, кто стремится нанести России «стратегическое поражение» и пытается отменить все русское – от участия в международных процессах до культуры и религии.
Лавров заявил, что Москва не прекратит разоблачать двойные стандарты и предвзятость в работе организации, продолжая настаивать на соблюдении ее принципов.
Ранее Лавров заявил, что Россия намерена бороться с предвзятым отношением секретариата ЮНЕСКО изнутри, а не покидать организацию.