Tекст: Александра Юдина

Лавров на заседании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО обвинил генерального директора организации Одре Азуле в соучастии в «информационной войне против правды», передает ТАСС.

Министр считает, что отказ Азуле соблюдать мандат по защите безопасности журналистов и осуждать их убийства фактически делает ее соучастницей этой войны.

Лавров также отметил, что секретариат ЮНЕСКО позорно молчит об уничтожении памятников, связанных с российским культурным наследием в Прибалтике и на Украине.

Министр подчеркнул, что такие действия подыгрывают киевским властям и их западным покровителям. В качестве примера он привел демонтаж памятников Екатерине Великой и Григорию Потемкину в Одессе, который произошел вскоре до объявления района объектом всемирного наследия.

Секретариат ЮНЕСКО, по словам Лаврова, обслуживает интересы тех, кто стремится нанести России «стратегическое поражение» и пытается отменить все русское – от участия в международных процессах до культуры и религии.

Лавров заявил, что Москва не прекратит разоблачать двойные стандарты и предвзятость в работе организации, продолжая настаивать на соблюдении ее принципов.

Ранее Лавров заявил, что Россия намерена бороться с предвзятым отношением секретариата ЮНЕСКО изнутри, а не покидать организацию.