Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Лавров заявил об отказе России выходить из ЮНЕСКО
Россия намерена бороться с предвзятым отношением секретариата ЮНЕСКО изнутри, а не покидать организацию, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров в интервью телеканалу «Культура» для фильма «ЮНЕСКО. 70 лет в России» заявил, что Россия не планирует выходить из ЮНЕСКО, несмотря на предвзятое отношение со стороны секретариата организации, передает ТАСС.
«Считаю, что выходить из ЮНЕСКО не надо. Надо бороться с этим абсолютно предвзятым, неприемлемым отношением со стороны секретариата изнутри», – подчеркнул Лавров. Он добавил, что Россия активно запрашивает информацию у секретариата, поскольку тот не имеет права игнорировать запросы стран-членов.
Лавров отметил, что в случае получения формальных отписок в ответ на запросы Россия делает эту ситуацию достоянием общественности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригласил представителей ЮНЕСКО посетить и восхититься «Херсонесом Таврическим».