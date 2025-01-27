Операция «Нортвудс» предполагала теракты в США для свержения Кастро

Tекст: Максим Попов

По информации издания, в начале 60-х годов прошлого века ЦРУ готовило секретную операцию «Нортвудс», в рамках которой планировалось организовать серию терактов в различных городах США. Целью операции было обвинение Кубы и вынуждение американцев поддержать военные действия против Фиделя Кастро, передает RT.

Как отмечается в материале, ЦРУ намеревалось развернуть «кампанию террора коммунистической Кубы» в Майами, других городах Флориды, а также в Вашингтоне. Эти действия должны были происходить «под чужим флагом», чтобы создать ложное впечатление об угрозе со стороны Кубы.

Авторы статьи подчеркнули, что «леденящие душу документы Пентагона» раскрывают мотивы, по которым в США опасались публикации документов об убийстве президента Джона Кеннеди.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что планы Трампа обнародовать засекреченные документы станут мощнейшим ударом по «глубинному государству» в США.