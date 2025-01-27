Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
Daily Mail: ЦРУ в начале 60-х планировало теракты в США для обвинения Кубы
Операция «Нортвудс» предполагала теракты в США для свержения Кастро
План ЦРУ по организации терактов в американских городах должен был убедить граждан в необходимости военных действий против Кубы, что подтвердили секретные документы Пентагона, сообщило Daily Mail.
По информации издания, в начале 60-х годов прошлого века ЦРУ готовило секретную операцию «Нортвудс», в рамках которой планировалось организовать серию терактов в различных городах США. Целью операции было обвинение Кубы и вынуждение американцев поддержать военные действия против Фиделя Кастро, передает RT.
Как отмечается в материале, ЦРУ намеревалось развернуть «кампанию террора коммунистической Кубы» в Майами, других городах Флориды, а также в Вашингтоне. Эти действия должны были происходить «под чужим флагом», чтобы создать ложное впечатление об угрозе со стороны Кубы.
Авторы статьи подчеркнули, что «леденящие душу документы Пентагона» раскрывают мотивы, по которым в США опасались публикации документов об убийстве президента Джона Кеннеди.
До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что планы Трампа обнародовать засекреченные документы станут мощнейшим ударом по «глубинному государству» в США.