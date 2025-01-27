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Врио замгубернатора Курской области подал в отставку
Хинштейн: Врио замгубернатора Курской области Дедов подал в отставку
Временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Курской области Алексей Дедов подал заявление об отставке.
Об отставке Дедова сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его информации, чиновник покинул пост « в связи с переходом на новое место работы».
Алексей Дедов в период с 2007 по 2009 год возглавлял комитет жилищно-коммунального хозяйства Курска. В период с 2018 по 2021 год он руководил комитетом ЖКХ и ТЭК. С 1 июня 2021 года он занимал пост вице-губернатора, курируя вопросы ЖКХ и ТЭК, тарифов и цен.
С мая 2024 года Алексей Дедов исполнял обязанности первого заместителя губернатора – председателя правительства Курской области.
Ранее Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.