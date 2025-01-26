Израильские военные ранили пятерых протестующих на юге Ливана

Израильские солдаты открыли огонь по протестующим на юге Ливана, ранив пятерых

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильские военнослужащие открыли предупредительный огонь по участникам акций протеста на юге Ливана, ранив пятерых человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed. Протесты были организованы семьями беженцев, поддерживающими шиитскую организацию «Хезболла».

Семьи рано утром прибыли к населенным пунктам Аита-эш-Шааб, Кфар-Кила и Мейс-эль-Джебель, которые были разрушены во время военных действий. Они планировали провести митинги и шествия в знак протеста против решения Израиля отложить вывод своих войск с юга Ливана, что было предусмотрено соглашением о 60-дневном перемирии.

В ответ на действия протестующих израильские солдаты сделали предупредительные выстрелы. Ливанские военнослужащие также вмешались, пытаясь в ряде мест воспрепятствовать проезду автомобилей с беженцами в пограничные районы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные застрелили двухлетнюю девочку в Дженине в ходе операции в Западном берегу. ХАМАС обвинил Израиль в сбоях в выполнении соглашения по Газе, заявив о нарушениях со стороны израильской стороны.