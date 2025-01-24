Песков: Сбои в Рунете требуют дополнительных мер

Tекст: Алексей Дегтярев

«Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор обращаться. Действительно, сбои фиксируются, это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы. Соответствующие ведомства за это должны отвечать. Поэтому рекомендую вам обратиться в Роскомнадзор», – ответил Песков на вопрос о том, из-за чего могли быть сбои, передает ТАСС.

Согласно данным сервиса Downdetector, пользователи мессенджера Telegram и ряда российских мобильных операторов, включая Yota и «Мегафон», сообщили в пятницу о проблемах в их работе. К 11.27 мск была зафиксирована 831 жалоба на Yota и 1,5 тыс. на «Мегафон». Количество жалоб на работу Telegram увеличилось до 3,8 тысяч к 11.40.

Между тем в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору, зафиксировали сбой на инфраструктуре «Мегафона», который был быстро устранен. У других операторов сбои отсутствовали. Проблемы были связаны с зарубежными стыками «Мегафона» с европейскими сетями связи.

На прошлой неделе пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok.