Памфилова: Западное меньшинство фактически объявило войну России и Белоруссии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Нам было непросто (во время кампании по выборам президента РФ в 2024 году – прим. ВЗГЛЯД), поскольку агрессивное западное меньшинство фактически объявило нам войну, пыталось удушить огромным количеством санкций. То же самое наши братья-белорусы сейчас ощущают», – цитирует Памфилову ТАСС.

Она выразила уверенность, что избирательные комиссии Белоруссии смогут дать отпор провокациям на выборах президента страны. Члены комиссий готовы к разного рода провокациям и намерены достойно противостоять им, несмотря на публикацию за рубежом личных данных членов комиссий.

Между тем посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Москва готова поддержать Минск в вопросах безопасности во время выборов. По его словам, если поступит просьба об оказании помощи, Россия, как стратегический партнер и союзник, предоставит необходимую поддержку.

Напомним, 26 января в Белоруссии пройдут президентские выборы, в как кандидаты участвуют Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.